Tecnología invisible AirPods y sus claves

Normalmente cuando compramos algo nuevo, la felicidad dura pocos días y la nueva adquisición termina guardada en una gaveta, sin carga y llena de polvo. A más de un mes del lanzamiento de los AirPods, los audífonos sin cables de la marca Apple, hay usuarios que comentan el desempeño de estos accesorios.Los AirPods tienen algunas desventajas con respecto a los auriculares con cable y solo el tiempo podrá responder a la pregunta de si merecen la pena. Como todos los nuevos inventos, los AirPods no son perfectos y pueden tener carencias, pero una vez uno se ha acostumbrado a su uso, volver a los cables se hace demasiado difícil.Uno de las incomodidades habituales en los auriculares de Bluetooth era el emparejamiento, que resulta tedioso y lento, además que en algún momento tendían a desconectarse. Lo que hace distintos a los AirPods es que no tienes que hacer todo el proceso de conexión, si no que al solo encender el teléfono empiezan a funcionar.Los AirPods recibieron muchísima atención cuando Apple los presentó en septiembre del 2016 junto al iPhone 7 y iPhone 7 Plus, esto a pesar de que también se anunciaron una versión de Beats. Los audífonos llegaron al mercado semanas después de varios retrasos, pero las ventas comenzaron de inmediato, lo que permitió que Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dijera a finales de diciembre que la venta de los audífonos era todo un éxito.Pese a los retrasos en su lanzamiento y a las críticas por su precio de venta oficial de $280, los AirPods de Apple han atraído un cuarto de los beneficios online generados en el mercado de los auriculares inalámbricos desde su lanzamiento el pasado mes de diciembre.Apple te ayuda a encontrar tus AirpodsLa compañía Apple retiró de la App Store, sin dar ninguna explicación, una app que se dedicaba a buscar los AirPods del usuario cuando los extraviara. Esto se debe a que la compañía incluirá esta funcionalidad en la aplicación Find my iPhone y estará disponible partir de la próxima versión de iOS.La aplicación que retiró Apple de la App Store utilizaba la conexión Bluetooth para indicarte cuándo estabas más cerca de ellos, lo cual podía ser un poco más exacto. Pero si los pierdes y no los encuentras, Apple te venderá un reemplazo por $70.