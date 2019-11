Teletón 2019: Derrochó magia artística

El encuentro inició a las 9:10 p.m el viernes 22 con un himno interpretado a todo pulmón. "Todo lo bueno regresa" reunió en el escenario a artistas como Ale Martore, A.V, Xavi & KM, Salsalvador All Star y Salzón, Julissa Ventura, Sharon Salazar y La Calle, Camelo y Tonico86. Posteriormente, cada uno ofreció su participación en diferentes momentos de Teletón, que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Este año, tal como habían mencionado sus organizadores, el talento nacional cobró mayor protagonismo y todos ellos donaron su tiempo y su talento con un sólo propósito, animar a las personas a donar para alcanzar la meta de $1,537,526 + 1.

La franja infantil del día sábado fue inaugurada por el musical del Hada Chiflis y lo culminó un creativo Cuento infantil Macholah, para ese momento -a las 11:04 de la mañana- la cifra iba en $333,256.

Mientras tanto, la franja juvenil recibió a la boyband guatemalteca Elemento5 y fueron los primeros en despertar la euforia de los presentes en este bloque. Horas más tarde, la sensualidad de Julissa Ventura se hizo presente con sus temas más emblemáticos como "La Loba" y tras su participación dijo: "Yo creo que es fácil no creer o poder decir que (Teletón) es un montaje, que ese espacio ya está vendido y quizás yo era parte de eso, pero ahora soy testigo de todo el trabajo que están realizando y no es justo que dejemos en manos de unos pocos, el deber de todos los salvadoreños".

La teletón de los salvadoreños

Las sorpresas no faltaron y hubo una dinámica de imitaciones por parte de talentos como Ana Yancy Clavel, Henry Urbina, Brenda Contreras, Georgina Cisneros entre otros. Cada uno, entretuvo a los asistentes con representaciones de Selena, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Freddy Mercury y Luis Miguel.

El "Pupusatón" fue de los momentos más divertidos ya que equipos de animadores se sometían al reto de hacer la mayor cantidad de pupusas en corto tiempo. Tenían que superar el "sabor y la cantidad" y, claro, La Tenchis fue la principal crítica.

También hubo batallas de coreografías, Diana Calderón de DC4 y Apocalipsis, Gamila Henríquez y Studio B77, Enrique Lópes y Factor X, Andrea Mariona y Flow dancers demostraron que el baile corre por sus venas. Exploraron en géneros que fueron desde el urbano hasta la samba. Billy Grimaldi y Álex Oviedo fueron los jueces.

La música siguió con Nadine Masri, Monkey Fingers y A.V. quien demostró por qué es una de las promesas nacionales más fuertes. El cantante se puso romántico con su participación.

Un cierre ameno y majestuoso

Minutos antes de que el reloj marcara las 8:00 de la noche organizadores de Teletón revelaron la cantidad acumulada hasta ese momento y esta fue de $875,541, pero los salvadoreños no se dieron por vencidos e hicieron su aporte para que usuarios de los Centros de Rehabilitación Teletón pudieran seguir recibiendo sus terapias.

Prueba de Sonido abrió la franja de cierre, la agrupación es conocida por temas como "Mi primer amor", "De mi interior", "Más que una amiga" y su infaltable "Hacer nuestro el universo".

A las 10:19 una nueva cifra fue anunciada, la recaudación era de $1,246,987 y los ánimos seguían impecables, pese al cansancio de los animadores.

Mathius, desde Colombia, fue otros de los artistas invitados y también hizo el llamado a donar. Los Redd, Salsalvador All Stars y La República no quisieron quedarse atrás y dieron todo en el CIFCO. Teletón 2019 finalizó con el romanticismo y nostalgia que ofreció el nicaragüense y "príncipe de la salsa" Luis Enrique. Sus canciones "Yo no sé mañana" y "Añoranza" se escucharon para celebrar que a la 1:30 a.m se había superado la meta y lograron recaudar 1,541,765.