Teletón: ¡Ya está todo listo!

La Teletón 2021, que este año maneja el lema "Es Cosa de Actitud", realizará el evento anual en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Teletón en Merliot.

Es por eso que la Fundación Teletón llevó a cabo el lanzamiento del programa Teletón 2021 el cual durará de 16 horas, sin público, sin meta económica y guardando las medidas de bioseguridad. Los horarios de la transmisión serán este viernes 5 de noviembre de 9:00 p.m. a 1:00 a.m., y sábado 6 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 12:00 a.m y será transmitido en más de 10 canales de televisión, emisoras radiales y en transmisión digital en las redes sociales de Teletón y YouTube.

Según el comunicado de prensa enviado por la entidad, se realizará un programa multiplataforma que tendrá conexiones virtuales y será transmitido desde las señales de TV, radio y de forma virtual de redes sociales de Teletón y Medios Unidos con contenido exclusivo a través del Lounge Digital.

Otra de las particularidades del evento, es que este año, todos los aportes que se reciban, se contabilizarán según el número de terapias que se podrán brindar en el 2022, se estima que el costo de cada terapia es de $10. Las donaciones recibidas durante el evento serán invertidas en la sostenibilidad de los tres centros de rehabilitación de San Vicente, Sonsonate y Merliot donde se brindan más de 119 mil terapias de los diferentes servicios de rehabilitación integral a más de 5,800 familias.

Los salvadoreños que quieran donar pueden hacerlo por medio de los canales de Banco Agrícola, RIA para las personas en el exterior, Aki Pagos, Aeromall y en teleton.org.sv.