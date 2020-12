Tenía que ser una mujer

Es maravilloso ser mujer. Por eso el nombre de nuestra heroína encaja perfecto. Digo nuestra porque hay un lado humano en ella, que sin duda enorgullece y te hace sentir parte, es inevitable compararla con otras súper mujeres y al mismo tiempo identificarse con ella. Y es ese lado, la esencia de un superhéroe lo que siempre nos ha quedado debiendo el mundo de los cómics, pero con esta interpretación de Gal Gadot finalmente se paga la deuda eterna, ¡ya era hora, mujer!

La protagonista de la cinta nos regala una increíble interpretación gracias a la sensibilidad y valentía que inyecta. Con una visión más madura, apartada de sus raíces pero siempre fiel a ellas, comienza una nueva vida. Entonces encontramos una historia muy aparte de la primera, pero atinada, bien escrita, aunque mantiene algunos pincelazos que marcan el rumbo, como el amor intacto por el mismo hombre, su Steve Trevor, interpretado por Chris Pine.

Ambientada en la extraordinaria época de los 80’s, donde Gadot es un pez en el agua y no la confundida Amazona que conocimos en la película anterior. Es posible traer a nuestros días ciertos aspectos que aborda esta nueva película “Wonder Woman 1984”, un mundo en caos y la urgente necesidad de valores.

La mujer se abre paso. Demuestra que puede con todo, y al igual que en la vida real, se enamora, deja su hogar y zona de confort para descubrirse, además hace sacrificios, protege a los suyos, explora sus posibilidades y sufre, ¿cómo evitarlo? El instinto femenino es innato.

Ahora bien, su antagonista demuestra que es una villana despiadada. Con una sorprendente transformación, Kristen Wiig, deja atrás los papeles de la chica graciosa que alcanzó la fama en “Saturday Night Live”, para meterse en el traje de una feroz Cheetah. Y lo hace bien, bastante, una villana perfecta, arrastrada por la furia y la necesidad de sentirse aceptada. Cambia de bando sorpresivamente y se enfrenta a su amiga Diana.

Hay una parte en este film que ya hemos visto antes, casi que en todas las películas donde luchan “los buenos contra malos” (y no en las redes sociales) y es la necesidad de poder. Los villanos buscan eso, les importa poco lo que se lleven en el camino, quieren cumplir sus propósitos, pero en esta oportunidad lo hacen aprovechando los deseos de otros. Pedro Pascal quien da vida a Maxwell Lord, deja en evidencia algo interesante, nuestros deseos también pueden ser fuertes debilidades. Y él los usa, de gran manera.

El guion es convincente y atrevido, como debe ser una película de superheroínas, este proyecto no valdría la pena si la directora Patty Jenkins, se quedara con algo predecible. El efecto lo logra, uno siente que en cualquier momento saldrá a volar por los cielos junto a la Mujer Maravilla, pero esta y cualquier otra sensación no sería posible sin el impecable trabajo de Hans Zimmer, quien atinadamente otorga a la cinta una estupenda musicalización.

Ahora bien, siempre es mágico volver a esos sitios donde uno ama la vida, y en lo personal el cine es uno de ellos. Uno se siente arropado. Sin frío o preocupaciones. A gusto, frente a la pantalla, y quizá por eso pierda el sentido del tiempo, la película es larguísima, 155 minutos, pero es ideal para reconciliarse con el viejo amor, que algunos conocimos por primera vez en la infancia cuando no existían las palomitas de caramelo.

Otra razón más para no perdérsela: el nuevo traje de Wonder Woman, imponente y digno de las escenas de acción. Si algo necesitamos en estos días es una dosis de esperanza y el film nos lo regala, nos da magia y un mensaje para descubrir.