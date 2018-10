Thalía habló sobre cómo sobrevivió saliendo por una ventana

Thalía se ha convertido en todo un personaje de las redes sociales y es por este mismo motivo que en su cuenta de Instagram, reveló la forma en cómo ha tenido que salvar su vida.

“He estado en tres (accidentes de automóvil) , en uno me salí por la ventana de chiquita, porque no había cinturón en esa época. No era ley. Rompí el parabrisas con la cabeza, lo estallé y mi mamá salió en pantunflas, con pijama y corrió por mí gritando: ¡Ay mi hija!”.

La diva mexicana de 47 años actualmente está promoviendo su segundo sencillo “Lento”. Sobre el segundo incidente dijo: “En otro, yo estaba acostada en el asiento de atrás y me vino un carro, se impactó como de la ventana y se dobló la puerta en mis pies”.

Estas confesiones preocuparon a muchos de sus 11 millones de seguidores. Más, cuando reveló la forma en cómo sucedió el último accidente. “En el tercero, me reventó una bolsa de aire en la cara, se frenó el auto de enfrente al golpearme, de inmediato la bolsa en mi cara”, finalizó.