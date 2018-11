Thalía pasó incómodo momento en un cine de Los Ángeles

Thalía compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que muestra su incomodidad cuando se disponía a ver una película en una sala de cine de Los Ángeles.

"Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó estaba asqueroso, lleno de grasa, de comida, de perrito caliente y no lo quisieron limpiar" se le escucha decir a Thalía en la historia que compartió en su Instagram mientras cubría con plástico la butaca en la que se sentaría para disfrutar de una película.

A pesar del mal momento, Thalía no perdió el buen humor y terminó dándole la vuelta a lo sucedido publicando una divertida foto de ella junto a su asiento forrado de la mencionada bolsa.