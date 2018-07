Thalía se suma a polémico reto viral y es criticada

La cantante y actriz mexicana Thalía no quiso quedarse atrás en el polémico reto #InMyFeelingsChallenge y #LaChonaChallenge que están causando sensación en las redes sociales y se puso a bailar. Sin embargo, el resultado no fue lo que esperaba, ya que la artista mexicana fue duramente criticada por los internautas.

El reto, que consiste en grabarse bailando fuera del auto mientras éste sigue en movimiento ha generado polémica, aunque eso pareció no importarle a la cantante de 46 años, quien vestida con ropa deportiva bajó de su convertible para mostrar sus mejores pasos.

La estrella mexicana comenzó a bailar al ritmo de "InMyFeelings" interpretada por el rapero Drake, canción que le da nombre al polémico reto.

La intérprete de "Amor a la mexicana" no se limitó a esa melodía, ya que utilizó una mezcla de canciones que incluyó su reciente éxito "No me acuerdo", que canta a dúo con la reguetonera Natti Natasha.

Y no podía faltar la versión mexicana del reto viral con "La Chona", canción del grupo mexicano "Los Tucanes de Tijuana", que con singular ritmo a puesto a bailar a varios internautas.

Para Thalía todo fue divertido y así lo demostró en el vídeo que compartió el programa de Univsion "Despierta América", donde se muestra a la mexicana sonriendo durante el #InMyFeelingsChallenge y #LaChonaChallenge.

El vídeo ha sido reproducido más de 585,000 ocasiones, en poco más de 24 horas.

@thalia se une al famoso challenge #InMyFeelingsChallenge y #LaChonaChallenge Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 24 de Jul de 2018 a las 6:30 PDT



Pero aunque la mexicana trató de divertirse, en las redes sociales recibió una lluvia de críticas por sumarse al polémico reto.

"Hasta que no se accidenten sus hijos van a estar a gusto...que tontería.....aunque ella no este manejando. Pero está instruyendo a la gente que lo haga de una manera o otra", escribió edpeloncito.

"Tan grandota y haciendo unas cosas incoherentes. Ella piensa que se ve bien haciendo tonterías, cree que todo el mundo la va alabar por hacer esas cosas, perdón por decirlo así, pero es mi opinión en lugar de poner otros ejemplos que no lleven a un accidente. Trucha Thalía, tan bien que ibas y sales con tus barbaridades", opinó el usuario elias_hernandez__1281Tan.

"En realidad no hay ningún objetivo que no sea exponerse al peligro, porque ya han atropellado a personas. Qué capacidad

"Wow tan linda pero que estupidez", consideró claudia_cateyes.

Y las críticas no pararon ahí.

"Ojalá todos los que hagan sto pierdanla licencia para manejar", consideró otro usuario.

Pero también salieron los fans de la intérprete de "Piel Morena" a defenderla.

"¿En serio, qué le pasa a tanta gente amargada? ¿Que después de los 40 ya no puedes bailar y te tienes que comportar como monja?", cuestionó francisco_macias.

"Dejénla ser feliz, si se mata es problema, ademas se ve muy bonita bailando", consideró angeliusmtz.

"Se puede, ella se ve que está en un camino rural, no en una avenida. Yo no lo haría pero el que lo quiera hacer adelante es su vida. Porque yo tengo cosas mas importantes que hacer", precisó otra internauta.

Thalía solamente se limitó a disfrutar del polémico reto y no emitió ninguna declaración al respecto.