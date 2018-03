“The Batman” ya tiene a su nuevo director ¡Conócelo!

Lee también

La espera ha terminado. Este día, mediante un comunicado oficial, la Warner Bros ha confirmado a Matt Reeves como director del proyecto cinematográfico “The Batman”, el cual, en un principio, había sido encomendado a Ben Affleck, pero tuvo que ser reasignado luego de que Affleck dijera que preferiría concentrarse únicamente en su papel como protagonista de la cinta.Reeves, director de “El Planeta de los Simios: Confrontación”, será el encargado de iniciar un nuevo proyecto a largo plazo para el héroe de Ciudad Gótica, una carga bastante pesada si se toma en cuenta el éxito que tuvo la última trilogía del murciélago, a cargo de Christopher Nolan y con Christian Bale en el papel de Bruce Wayne.El nuevo director confirmó en un comunicado de prensa su emoción por estar en el proyecto del “Caballero de Gótica”. "He amado la historia de Batman desde que era un niño. Es un personaje tan icónico e irresistible, uno que conecta conmigo muy profundamente. Estoy increíblemente honrado y emocionado de trabajar con Warner Bros. para llevar un épic y emocional nuevo ángulo del personaje a la gran pantalla", comentó Reeves.Matt Reeves debutó en 1996 con la comedia romántica 'Mi desconocido amigo', y es especialmente reconocido por su buen hacer en 'El amanecer del planeta de los simios' (2014), cuyo rendimiento le ha valido para seguir al frente de la franquicia que enfrenta a monos y humanos en su próxima entrega, 'La guerra del planeta de los simios', que se estrenará el próximo mes de julio.Matt Reeves es el elegido para dirigir "The Batman". (Foto: El País)La noticia llega días después de que Ben Affleck, quien ahora toma el lugar dejado por Bale en el rol de Bruce Wayne, dijera que prefiere concentrarse en su actuación y no fungir también como director de la cinta, lo cual dejó un vacío profundo en la producción de una cinta que, según Warner Bros, espera ser lanzada el próximo año.Hasta el momento, el proyecto solo ha confirmado a Affleck, como el nuevo Batman; al ganador del Oscar, Jeremy Irons, como Alfred Pennyworth; y a Joe Manganiello en el papel de Deathstroke, el cual será el villano de la película. Sin embargo, Warner Bros ha planteado la posibilidad de incluir a The Joker (Jared Leto) y Harley Quinn (Margot Robbie) dentro de la trama.