The Beatles: el último concierto de la banda cumple 50 años

El pantalón verde de George. El saco rojísimo de Ringo. La barba de Paul. El abrigo de piel de John Lennon. Billy Preston al piano. "Get Back". "Don't Let Me Down". Una sensación inevitable de estar llegando al final del camino, aunque aún no fuera completamente claro. Entre el proceso de grabación de "Let It Be" y el Abbey Road, los Beatles pasaron sus días más complicados como grupo, John flotaba junto a Yoko en su propia nube. Harrison se sentía menospreciado como músico y llegó a renunciar momentáneamente. Ringo no sabía bien qué hacer. Paul McCartney parecía el único interesado en sacar adelante a la banda.

Los Beatles no se presentaban en vivo desde el 29 de agosto de 1966, cuando tocaron en el Candlestick Stadium de San Francisco. Aquel día solo interpretaron 11 canciones en un lapso de 33 minutos. Ese concierto lo iniciaron pasadas las 9 p.m. con un cover de Chuck Berry: "Rock and Roll Music". Habían pasado dos años y medio y esta vez el concierto sería de día, sin seguidoras gritando, sin complicaciones logísticas y sin trasladarse más allá de la azotea del edificio de su propia empresa, Apple Corporation, ante el asombro de los peatones.

Esa tarde del 30 de enero de 1969, mientras Londres almorzaba, George, John, Paul y Ringo parecieron haber recuperado la frescura y la magia que los convirtió en una de las bandas más importantes de la historia. Tocaron "Get Back" y "Don't Let Me Down", pero también "I’ve Got a Feeling", "One After 909" y "Dig a Pony". Sin embargo, la conexión fue efímera: poco más de un año después, en abril de 1970, la banda anunció su separación.