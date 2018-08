"The Big Bang Theory": la conmovedora despedida de Jim Parsons en Instagram

Si "The Big Bang Theory" llega a su fin, es porque Jim Parsons ya no quiere seguir interpretando a Sheldon Cooper. Pero, esta despedida no es anhelada por el actor, sino todo lo contrario, tal y como se aprecia en un post de Instagram.

"Es difícil (casi imposible en realidad) aceptar que esta es la foto del primero de los últimos 24 episodios que grabaremos para "The Big Bang Theory". Me siento muy afortunado de que tendremos otros 23 episodios para grabar esta temporada porque espero que con cada uno mi aceptación de este hecho se consolidará. Algo más de lo que estoy agradecido —y esta gratitud no necesita tiempo para consolidarse; este sentimiento gratificante siempre está conmigo pero se multiplica al anunciar nuestra temporada final", indicó Jim Parsons en un post vía Instagram.

A continuación, más fragmentos de la despedida de Jim Parsons:

"Siento gratitud inmensa por nuestros devotos espectadores que son la verdadera razón de que hayamos sido bendecidos con la oportunidad de explorar a estos personajes por 12 años de nuestras vidas".

"Siento gratitud por los operarios —muchos, muchos de los cuales han estado con nosotros desde el primer día— y que son las personas que dan una sensación de estabilidad y confiabilidad, que son cálidos y amables y siempre dicen hola y nos sonríen cada vez que venimos al set".

"Estoy muy agradecido con el elenco en esta foto y los miembros del elenco que no están aquí —sea porque estuvieron en una escena o varios episodios en el camino; son mis compañeros de juegos de los que me enamoré y que se han convertido en parte de mi vida en el set y fuera de este".

"Es nuestro trabajo salir, comunicar y pretender que somos otras personas ficticias y miramos a nuestros ojos y decimos estas palabras y terminamos creando la extraña realidad que ha enriquecido mi vida más de lo que jamás comprenderé. Los extrañaré a todos más de lo que puedo expresar y comprender en este momento".

Durante más de 10 años, "The Big Bang Theory" contó la historia de Sheldon Cooper (Jim Parsons), Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernardette Rostenkowski (Melissa Rauch), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y Penny (Kaley Cuoco); cuyos enredos conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo.