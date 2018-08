The Black Eyed Peas quieren hacer "música para el alma"

Después de haber hecho bailar a millones de personas con éxitos como "I Gotta Feeling" o "Let’s Get It Started", The Black Eyed Peas reconoció que ya no buscan crear temas que se conviertan en grandes éxitos, sino hacer "música para el alma".

"Creo que hicimos un buen trabajo haciendo música para las masas, un trabajo verdaderamente bueno, pero ahora estamos siendo un poco egoístas", dijo Will.i.am en Ciudad de México.

El grupo –que volvió a ser un trío, como en sus orígenes, después de la salida de Fergie– aseguró que nunca buscaron la fama, sino agarrar elementos de la música "underground" y hacerlos populares.

Sobre el reguetón, Will.i.am destacó que lo ama por "lo simple y expresivo que es", así como porque "todo el mundo lo disfruta". Además, "es una receta para triunfar".