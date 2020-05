"The Blacklist" se reinventa

El primer episodio se apoderó de las pantallas en septiembre de 2013. Desde entonces, las temporadas de la serie "The Blacklist" no han faltado y este año estaba planeado el estreno de la séptima entrega.

Con el apoyo de la tecnología y la ingeniosa solución de los productores, The Blacklist terminó su séptima temporada con escenas de animación. Estaba en pleno rodaje (del episodio 19) pero al igual que otras creaciones del entretenimiento tuvo que suspenderlas para evitar mayores contagios por la pandemia de la covid-19.

"Al principio pensamos que suponía el fin de la temporada", admitieron los productores Jon Bokenkamp y John Eisendrath ante el parón que ha supuesto la pandemia en prácticamente todos los rodajes.

Pero pronto repararon en que la animación es el único formato que ha podido continuar con el trabajo y decidieron completar con dibujos los 20 minutos que quedaban del episodio, que se estrenó el fin de semana.

Según relata IndieWire, los encargados de la serie protagonizada por James Spader le pidieron al estudio Proof que completara el final de temporada creando nada más ni nada menos que escenas animadas solo así, pudo completar la historia que originalmente se había pensado.

Proof es un estudio que ha trabajado en películas como "Spider-Man: Far From Home" y "Wonder Woman". Aunque no necesariamente es una compañía especializada en animación, sino más bien "se dedica a proporcionar servicios de visualización de la más alta calidad para las industrias del cine y el entretenimiento inmersivo". "La serie es como una novela gráfica, entonces decidimos que sería algo natural porque ya contaba con ese tono", detalló Eisendrath .

El "thriller" de acción protagonizado por James Spader y Megan Boone se convierte, de esta manera, en una de las pocas producciones que han podido superar los obstáculos de la pandemia, aunque con medidas ingeniosas. La serie de acción que narra la colaboración del excriminal Raymond Reddington con el FBI para limpiar la ciudad de crimen, aunque sus intenciones no son lo que parecen. La medida ha permitido pausar la trama, cuya séptima temporada constará finalmente de 19 episodios y no los 21 inicialmente previstos, aunque tiene en camino una octava que volverá a rodarse con actores de carne y hueso cuando sea posible.

Tropiezos pero con enfoque

Como lo describe el creador de la serie Bokenkamp, las novelas ilustradas y comics comparten su ADN con"The Blacklist" y le aportan a una excursión a la animación para la producción de Sony Pictures Television y Universal Television.

La serie es "como una serie grande, salvaje, ligeramente intensificada,que se siente como un comic... Un tipo malo con sombrero fedora es nuestro héroe. Es más bien violento, por momentos increíblemente sensible", dijo. Si se agrega un catálogo de villanos creíble, puede sertirse "como si estuviéramos contando una vieja historia de Batman, con un buen tipo malo de la semana".

Hacer "The Blacklist" tiene sus complicaciones geográficas. Después de que se filma en Nueva York, se edita y tiene otros procesos de posproducción en Los Ángeles, bajo la supervisión de Eisendrath desde Los Ángeles y Bokenkamp en su natal Nebraska. Agregarle animación requirió enviar equipos a las casas de los actores para que grabaran sus diálogos en off.

Para Spader, eso significó hacer su mejor esfuerzo en una granja de la década de 1850 propensa al ruido, lo que también fue un reto para el que llamó "el pobre encargado de sonido".

"No había interpretado a Raymond Reddington con mi hijo entrando de puntillas a la cocina para ir por algo de comer", dijo. "Pero uno hace lo que tiene que hacer. Apagas el calentador para que no haga ruido, tratas de acordarte de no prender el lavaplatos".

Recordó jocosamente algunos esfuerzos "rudimentarios" para aislar el sonido, como colocar tapetes bajo el micrófono y cerrar las persianas "para que un aguacero no sonara tan fuerte".

Con la animación de Proof Inc. creada principalmente en Atlanta y Londres en coordinación con los productores a larga distancia, se requería un esfuerzo continuo que seguía a principios de mayo, con la fecha de estreno cada vez más cerca. "Es casi como un proceso de 24 horas", dijo Bokenkamp.