The Cranberries anuncia disco con voz de Dolores O’Riordan

La banda irlandesa de rock The Cranberries anunció ayer que publicará un nuevo álbum con grabaciones de su mítica cantante Dolores O’Riordan, fallecida inesperadamente en enero pasado.

Según informó el grupo en su página de internet, el disco, todavía sin título, saldrá a la venta previsiblemente a comienzos del próximo año. Se trata de un álbum de estudio en el que habían estado trabajando desde 2017 y para el cual las pistas de voz de Dolores O’Riordan ya habían sido grabadas.

Asimismo, la agrupación irlandesa anunció que, coincidiendo con el 25.º aniversario de su fundación, reeditarán este año con nuevo material el disco con el que debutaron, titulado “Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?”.

El proyecto había sido congelado por la muerte de su cantante. “Después de meditarlo mucho, decidimos finalizar lo que comenzamos, ya que fue algo que iniciamos como banda, con Dolores, así que deberíamos llevarlo a cabo y finalizarlo”, indicó el grupo.

Este sería el octavo disco de estudio que la banda lanza (“Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?”, “No Need to Argue”, “To the Faithful Departed”, “Bury the Hatchet”, “Wake up and Smell the Coffee”, “Roses”, “Something Else”); sin embargo, hasta el momento no han compartido cuántas canciones tendrá ni como se llamará. Pero algo está claro: The Cranberries no volverá a ser igual sin su vocalista.

O'Riordan, que en ocasiones sufría problemas psíquicos, fue hallada muerta el 15 de enero en una habitación de hotel de Londres, donde, según su representante (Lindsey Holmes), se encontraba para hacer una grabación. Tenía 46 años.

Holmes comentó en el momento que O’Riordan murió repentinamente que su familia estaba “devastada” por la noticia”. Sus compañeros y millones de seguidores en el mundo también se mostraron afectados por su partida.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, debido a que autoridades forenses del Reino Unido se encuentran realizando varias pruebas para determinar lo que sucedió. Además, la juez forense al frente del caso, Shirley Radcliffe, convocó una vista para el próximo 3 de abril, cuando fijará una fecha definitiva para dar a conocer las conclusiones de su investigación. Mientras, sus seguidores se mantienen a la expectativa.