“The Crime of the Century”, el documental que estrena hoy HBO [+VIDEO]

Hpy a las 7 de la noche, de nuestro país, HBO y HBO GO, estrenará el documental “The Crime of the Century” que explora la epidemia de opioides en Estados Unidos.

El documental, que tiene una duración de dos horas, explora el origen, la dimensión y las consecuencias de una de las mayores tragedias de la salud pública de la actualidad, con medio millón de muertes por sobredosis solo en este siglo, según detalla la televisora medianate un comunicado de prensa enviado a LPG.

“The Crime of the Century”, que fue dirigido por el ganador del Emmy y del Oscar, Alex Gibney, devela una red de tráfico y mentiras con la ayuda de denunciantes, informantes, documentos filtrados recientemente, entrevistas exclusivas y acceso detrás de cámara de investigaciones, y presentando las opiniones de médicos, periodistas, antiguos y actuales funcionarios del Estado, abogados y representantes de laboratorios, además de graves testimonios de víctimas de la dependencia de opioides.

Según el mismo documento compartido por HBO, este trabajo incluye testimonios del exagente de la DEA Joe Rannazzisi; del exabogado de la DEA Jonathan Novak; de los reporteros del The Washington Post Sari Horwitz, Scott Higham y Lenny Bernstein; de los fiscales públicos de Massachusetts David Lazarus, Nathaniel Yeager y Fred Wyshak; de Alec Burlakoff, exvicepresidente de Ventas de Insys; de Sunrise Lee, exgerente regional de ventas de Insys; y del traficante de fentanilo Sidney Caleb Lanier.