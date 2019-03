"The Dark Side of the Moon", un tributo que no debes perderte

Este viernes 29 en Salamanca Eventos se realizará "The Dark Side of the Moon", un tributo a cargo de la banda nacional ECOS, donde se rememorará esta producción musical lanzada en 1973 por la banda británica de "rock" progresivo Pink Floyd.

ECOS, que iniciará su participación a eso de las 10:30 de la noche, preparará el camino hacia el punto culmen del evento tocando otros éxitos de Pink Floyd.

En la antesala, desde las 7:30 de la noche, estará el dúo de DJ Hi Fi Soundsystem, compuesto por Gerson Víchez y Yasser Pérez, quienes son especialistas en pinchar discos de vinilo y harán entrar en calor a los asistentes con mezclas de "rock" clásico de The Rolling Stones, The Beatles, Queen, Deep Purple, entre otros.

"Este tributo es una buena oportunidad para revivir este tipo de música, principalmente para la gente que ama Pink Floyd", dijo Jaime Lartategui, gerente de Salamanca Eventos.

Destacó que el lugar tiene un ambiente natural, lleno de iluminación, amplio parqueo y bastante seguridad, para que los asistentes disfruten al máximo de la experiencia.

Inolvidable

Entretanto, Yasser Pérez adelantó que están preparados para que los fans de Pink Floyd y las bandas de esa época vivan "una experiencia inmersiva entre nosotros y Ecos".

Hi Fi Soundsystem, un dúo de coleccionistas de música, se creó en 2016. Con más de 3,000 vinilos en su colección, su labor es hacer "una curaduría musical pinchando", indica Pérez.

"Como DJ clásicos estamos poniendo canciones entre dos tornamesas, hacemos las mezclas, ecualizamos respecto al sonido en general y cómo van grabadas las canciones. La gente disfruta los detalles sonoros. Es una calidad impresionante", agrega.

Por su parte, David Acuña, de ECOS, resaltó que "esto será un espectáculo bien cuidado y la gente tendrá una experiencia audiovisual multimedia total. Será impresionante".

ECOS fue creada en 1995 y está compuesta por ocho músicos. Pink Floyd ha sido una de sus mayores influencias musicales y, por ello, rendir este tributo a uno de los discos del top 3 más vendidos en el mundo es un verdadero honor. "Lo disfrutamos un montón", subraya.

"The Dark Side of the Moon" es un álbum adelantado a la época en la que se grabó debido a las técnicas que se usaron para lograr su compilación. Sus temáticas son el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental.

Esta octava producción de Pink Floyd se constituyó en un masivo éxito comercial. Con una estimación de ventas de 45 millones de copias, es el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan solo detrás de "Thriller" de Michael Jackson y "Back in Black" de AC/DC.

Es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd. Ha sido remasterizado y reeditado en dos ocasiones, además de haber sido versionado por varias bandas.