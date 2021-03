The Dark Side of the Moon: la obra maestra de Pink Floyd

Diferente, con un trabajo conceptual, creativo, lleno de fantasía, así es "The Dark Side of the Moon" o "El lado oscuro de la luna", el octavo álbum de estudio de la agrupación británica Pink Floyd, uno de los máximos exponentes del rock progresivo y la música experimental, señalado entre los mejores de todos los tiempos.

El disco es en realidad un viaje de aproximadamente 40 minutos, David Gilmour (guitarra y voz), Nick Mason (batería y percusión), Roger Waters (bajo y voz) y Richard Wright (teclados y voz), son los genios detrás de esta obra de arte y consolidaron a Pink Floyd como una banda icónica y exitosa.

Tras la marcha de Syd Barret, fundador y compositor de la banda en 1968, Gilmour ocupó su lugar y Waters se convirtió en el líder de la agrupación británica impregnando su estilo y visión, dejando atrás las largas piezas instrumentales que caracterizaron los inicios de Pink Floyd, altamente orientados por Barret.

Este álbum marcó el inicio de una nueva era. Aborda temas importantes como la codicia, el conflicto, la religión, la mortalidad y las enfermedades mentales, además de algunos sentimientos como la locura, el miedo y la ansiedad; fue lanzado un día como hoy, 24 de marzo de 1973, en Reino Unido.

Son sensaciones e ideas, las canciones permiten que el público aterrice en distintos estados, uno detrás de otro. Esta simbiosis los hizo experimentar y el resultado fue una completa joya musical. Detrás de cada canción se encuentra oculta una singular historia.

Grabado en los estudios Abbey Road de Londres entre mayo de 1972 y enero de 1973. Fue desarrollado y ensayado durante una serie de presentaciones en vivo en los meses anteriores, y los temas "Speak To Me", "On the Run", "Time" y "Breathe", se estrenaron en vivo previamente en un show que titularon Eclipse.

Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops. Además de las voces de invitados que se escuchan en el fondo de algunos temas, entre ellas la cantante Clare Torry, Lesley Duncan, Barry St. John, Liza Strike, Doris Troy y la del portero de Abbey Road, Gerry O'Driscoll.

Los paisajes sonoros lentos y atmosféricos y los efectos de sonido cuidadosamente colocados, logran una resonancia emocional. Pero lo que le da al álbum un verdadero poder es la música sutilmente texturizada, que evoluciona desde el pesado art rock neo-psicodélico hasta el jazz fusión y el blues-rock antes de volver a la psicodelia.

A pesar de que solo alcanzó el puesto número 1 durante una semana solitaria, The Dark Side of The Moon es el álbum que mantiene el récord con la mayor cantidad de semanas en las listas del Billboard 200, donde se ubicó durante 937 semanas, más de 19 años.