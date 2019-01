The Killers publican polémica canción: "Land of the Free"

The Killers animaron en las redes sociales a sus fans a estar atentos para recibir "algo nuevo". Y no tardaron mucho en revelar la sorpresa: el mismo día (ayer) compartieron la canción "Land of the Free", una balada que incluye la colaboración de la ya fallecida cantante de gospel Mahalia Jackson.

El video del tema fue ralizado por Spike Lee. En sus imágenes se ve, claramente, una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su propuesta de crear un muro entre su país y México.

La sorpresa empezó cuando, en un mensaje en Twitter e Instagram, el grupo les dijo a los fans que sintonizaran el programa de Zane Lowe en Beats 1 para "algo nuevo". Luego sus fans conocieron el tema nuevo.

El último disco del grupo hasta ahora es "Wonderful Wonderful" (2017), si bien días atrás The Killers publicaron también en redes sociales una fotografía en el estudio.