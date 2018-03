“The Matrix” podría continuar

Lee también

El estudio Warner Bros. planea retomar la exitosa saga de ciencia ficción “The Matrix”, informó ayer el medio especializado The Hollywood Reporter. Por el momento no se conocen muchos detalles acerca de este proyecto, que se encuentra en la primera fase de su desarrollo y que podría contar con Zak Penn (“The Avengers”, 2012) como guionista.Las hermanas Wachowski, que escribieron y dirigieron la trilogía original, no están involucradas por ahora en este relanzamiento de “The Matrix”. Por otro lado, las fuentes de The Hollywood Reporter señalaron el interés de Warner Bros. para que el actor Michael B. Jordan (“Creed”, 2015) figure como protagonista.“The Matrix” (1999) narraba la historia de una humanidad sometida al imperio de las máquinas y prisionera en una realidad virtual llamada Matrix.