"The Office", la serie más vista del 2020

Este 2021 se cumplen 16 años del estreno de una de las series de humor más destacadas de la televisión y que pese a haber finalizado en 2013, su éxito parece inoxidable frente a la conquista de nuevas audiencias.

La adaptación americana de la serie inició con gran optimismo, pero a medida avanzaban los capítulos poco a poco perdía audiencia, por lo que estuvo a punto de morir.

Según medios internacionales, fueron 11 millones de espectadores para el episodio piloto, bajando a 6 millones en el segundo, mientras que al alcanzar el sexto había menos de 5 millones de audiencia.

Sin embargo, tras una exitosa renovación de su personaje principal -Carell- se posicionó como una de las producciones más vista de todos los tiempos, incluso después de su llegada a Netflix.

"Es una locura. Es una locura no sólo que todavía siga ahí, sino que todavía siga siendo muy popular", admitió a Efe Óscar Núñez, uno de los actores del coral y fabuloso reparto de "The Office", según informó la agencia internacional.

De acuerdo con información retomada de Efe, la producción se convirtió en la más popular de Estados Unidos el año pasado, y es que según la consultora Nielsen fueron 57,100 millones de minutos vistos en total, dejando atrás a "Greys Anatomy", la segunda en esa clasificación, con 39,400 millones de minutos.

Por lo anterior, el nuevo servicio de streaming de NBC Universal: Peacock, recuperó de Netflix a inicios de año la comedia por 500 millones de dólares, suma que le permitirá quedarse con "The Office" durante 5 años.

Gracias a este proyecto se lanzaron "las carreras de John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Mindy Kaling y Ellie Kemper, pero nadie esperaba que muchos años después "The Office" siguiera arrasando y logrando nuevos públicos", señaló la misma fuente.

¿De qué trata?

"The Office", es la adaptación de una serie británica que lleva el mismo, pero que a manera de falso documental cuenta las andanzas de Michael Soctt- interpretado por Steve Carell- en una oficina que se dedica a la venta de papel en la localidad de Scranton, Pensilvania.

De acuerdo con Óscar Núñez, quien dio vida al contador homosexual Óscar Martínez , explicó a Efe cuál es el secreto del duradero éxito de la producción.

"Es una de esas series que le hace sentir como un adulto a un niño de 12 años. La familia completa se ríe de lo mismo. Los hijos se ríen de los mismos chistes que los padres: Oh, somos casi lo mismo.... Incluso pueden sentir que han pillado un chiste mejor que sus padres (...)", dijo.

9

En total son nueve temporadas de “The Office”, de las cuales

7 están protagonizadas por Steve Carell. Finalizó en 2013.

Michael Scott

Convoca reuniones sin previo aviso que no tienen relación con la empresa, pero si con su exagerado ego, algo que dejó muy bien plasmado el actor Steve Carell, quien ganó un Globo de Oro por mejor actor de una comedia.

El actor trabajó durante 7 de las 9 temporadas hasta que finalizó su contrato y, según la estilista de la serie Kim Ferry, estilista de la serie, quien escribió un libro titulado 'The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s', NBC no mostró interés en retener a la estrella.

Pam y Jim

Interpretados por Jenna Fischer y John Krasinski, son la pareja que le da el toque de cordura a la empresa. Se conocen en el lugar de trabajo y tienen una relación amorosa disfuncional: terminan y regresan, pero al final, logran casarse y tener hijos.

Dwight Schrute

Es fiel a su jefe y capaz de cometer cualquier cosa por el bien de la empresa. Es conocido como el mejor vendedor de Pensilvania. En la serie le da vida el estadounidense Rainn Wilson.

REPARTO

El elenco lo complementan, entre otros, Angela Kinsey, como Ángela Martin, la rubia que nunca sonríe; Óscar Núñez, como Óscar Martínez; Brian Baumgartner, como Kevin Malone; y Kate Flannery como Meredith Palmer.