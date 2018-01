“The Post” expone al Pentágono

En los setentas, los principales periódicos de Estados Unidos decidieron posicionarse a favor de la libertad de expresión e informar sobre los documentos del Pentágono. El encubrimiento gubernamental abarcaba cuatro presidencias y uno de sus puntos más controversiales era el tema de la guerra de Vietman.

Esa es la historia que relata el cineasta Steven Spielberg en “The Post”, película que se estrena este día en el país.

Los personajes principales de la historia son Katharine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks).

Juntos deciden tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.

La propuesta de Spielberg ha sido elogiada por la crítica y compite a dos premios Óscar este año: mejor película y mejor actriz.

La película también compitió en los Globos de Oro, en seis categorías, y en los Critics Choice Award, en ocho cateogrías. Además, el American Film Institute (AFI) la incluyó en el top 10 de películas de 2017.

A la fecha, no hay una tan sola crítica negativa para “The Post”. Variety la calificó de “docudrama emocionante”, mientras que The Hollywood Reporter la consideró “impactante”. Pero no solo en Estados Unidos ha deslumbrado. El País (España) dijo: “Todo resulta increíble en esta película excelente”.

Otros estrenos

También llegan a las salas de cine del país “Todo el dinero del mundo”, drama de Ridley Scott sobre el magnate John Paul Getty; “Hombre de fe: Keylor Navas”, centrada en la vida del portero costarricense; y “Más fuerte que el destino”, inspirada en un hombre que, tras la explosión de una bomba, se volvió un símbolo de esperanza.