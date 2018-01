The Post: todo lo que tenés que saber sobre la nueva película de Steven Spielberg

Responsable de películas que quedarán marcadas como hitos en el mundo cinematográfico, Steven Spielberg vuelve al cine con un thriller político que ya generó mucho debate a su alrededor y cosechó una gran cantidad de nominaciones tanto en los Golden Globes como en Critics' Choice Movie Awards, y este último martes, fue destacada dentro de las categorías de "Mejor Película" y "Mejor actriz" (por el trabajo de Merly Streep) para la próxima edición de los Premios Oscar.

Basada en uno de los casos más importantes del periodismo moderno norteamericano, " The Post: Los oscuros secretos del Pentágono" es protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks ; y estrena en un momento crucial de la política de Estados Unidos en donde parece fundamental recordar el importante rol de los medios de comunicación en la defensa de la libertad de información.

Mientras que la película llega a las salas argentinas el próximo 1 de febrero, los invitamos a repasar los puntos más importantes de esta producción:

La historia

Llevándonos a finales de los años 60, la historia nos presenta al funcionario del Pentágono Daniel Ellsberg quien, durante el gobierno de Richard Nixon, fotocopió las siete mil páginas del informe titulado "Relaciones Estados Unidos: Vietnam, 1945-1967"; archivado en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos documentos contenían información sobre los verdaderos motivos alrededor de la conocida Guerra de Vietnam y por qué el Estado había decidido extender las acciones bélicas contra el país asiático.

En 1971, con el conflicto aún en vigencia, esas fotocopias fueron entregadas por Ellsberg a The New York Times que, luego de un análisis detallado, decidió dar a conocer las escandalosas razones detrás de la masacre de millones de personas. A partir de esto la opinión pública exigió cesar la masacre y protagonizó un movimiento de protesta multitudinario que todavía se considera un hito fundamental en la historia de la influencia de los medios de comunicación y una representación perfecta de los conflictos que puede acarrear la categoría de "información confidencial" por parte de los Estados.

Sus protagonistas

Katharine Graham

Meryl Streep da vida a Katharine Graham, la primera Editora mujer de The Washington Post, puesto en el que asumió luego de que su marido, Philip Graham, se suicidara en 1963. Ante este hecho, y aunque había pasado toda su vida adulta como ama de casa, Katharine no quiso que el negocio (que había sido comprado por su padre Eugene Meyer en 1933) quedara en manos extrañas y se vió impulsada a involucrase.

Tomando el liderazgo y, a medida que aprendía cómo manejar un medio, Katharine también tuvo que enfrentarse a un universo dominado por hombres en donde , tanto la competencia como su círculo más íntimo, puso en duda su capacidad.

En 1965 conoció a Ben Bradlee a quien inmediatamente sumó como parte de su equipo y fue con él con quien llevó adelante la decisión de publicar los Informes del Pentágono. Iniciativa que no solo consolidó al medio como uno de los más importantes de Estados Unidos sino que también le valió la Presidential Medal of Freedom en 2002.

Ben Bradlee

Interpretado por Tom Hanks, Ben Bradlee inició su carrera como reportero en New Hampshire Sunday News y The Washington Post, medio del que se fue para trabajar en Newsweek. Cerca de diez años más tarde volvió para trabajar como Editor junto con Katharine Graham y, además del caso de los Informes del Pentágono, Bradlee es también conocido por haber sido quién supervisó el caso conocido como escándalo de Watergate.

Daniel Ellsberg

Matthew Rhys ( The Americans ) da vida a Daniel Ellsberg, quien trabajaba como analista militar en RAND corporation cuando decidió fotocopiar el Informe "Relaciones Estados Unidos: Vietnam, 1945-1967". Con los documentos de su lado, primero contactó a varios políticos norteamericanos para que lo ayudaran a difundirlos, pero fue su negativa que lo impulsó a contactarse con The New York Times. Esta decisión lo convirtió en la primera persona en ser perseguida bajo la Ley de Espionaje de 1917, por la cual enfrentó 115 años de prisión.