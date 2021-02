The Weeknd brilló en el Super Bowl

El cantante canadiense The Weeknd protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV, el juego que enfrentó a los Tampa Kay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs.

Esta presentación es una de las más esperadas del año y cuenta con la audiencia de millones de personas alrededor del mundo.

El cantante se dedicó a especular durante varios días algunos detalles sobre su show, incluyendo los $7 millones que invertiría en la producción del espectáculo.

The Weeknd apareció en un escenario lleno de luces que simulaba una ciudad repleta de edificios, a bordo de un auto convertible y vestido con su tradicional chaqueta roja brillante.

La primera canción que interpretó fue "Starboy", a su presentación le siguieron otros de sus grandes éxitos: "The Hills", "Can’t Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears" y "Earned It", la última acompañada de violines.

La presentación en el estadio Raymond Jamesque, en Florida, cerró con una correografia por la cancha donde sus bailarines vistieron chaquetas rojas y el rostro vendado mientras el canadiense interpretaba uno de sus más grandes éxitos "Blinding Lights".

A pesar de los rumores, se presentó solo en el escenario y no tuvo invitados.

Roc Nation y Jesse Collins fueron los productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

El artista, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el celebrado espectáculo del año pasado de Shakira y Jennifer López, entre otros.

El cantante recibió varias criticas en redes sociales por los espectadores, algunos creen que faltó el "efecto sorpresa".