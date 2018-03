The Weeknd  y  Daft Punk estrenaron canción

i feel it coming tomorrow pic.twitter.com/QV3sYgX37N — The Weeknd (@theweeknd) 10 de marzo de 2017

El cantante canadiense The Weeknd acaba de lanzar una nueva canción, de la mano del dúo de músicos franceses Daft Punk (conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter). El nuevo sencillo tiene como título “I Feel It Coming” (Siento que viene, en español) y cuenta con esos sonidos que han caracterizado a los DJ durante su carrera artística.La nueva canción fue lanzada el 9 de marzo, pese a ello en tan solo cinco días ha registrado 15 millones de reproducciones en YouTube y buenos comentarios de los seguidores The Weeknd, tanto que lo comparan con el difunto “rey del pop”, Michael Jackson.“Puedes compararlo con Michael Jackson, porque suena como Michael Jackson”, “Hagamos que esta canción llegue a mil millones de visitas”, “Más videoclips como este, más canciones como esta, nos encantó”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans del canadiense.The Weeknd se mostró emocionado con la nueva propuesta musical, así que utilizó su cuenta de Twitter para dar la noticia del lanzamiento oficial.El artista ha cobrado mucha notoriedad en los últimos años, sobre todo luego que apareciera en la escena de la industria musical con el exitoso tema “Can’t feel my face”, que ya registra más de 758 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, con la canción “Starboy” terminó de convencer al mundo con su talento y una carrera cada día más prometedora.