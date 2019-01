The Who regresa con fuerza en 2019

The Who tienes ganas de volver a la carretera. Los británicos planean un regreso con material nuevo reciente, el posible y eterno sucesor de "Endless Wire" (2006) que les llevó durante 2016 a recorrer varios países y festivales.

Antes, recorrerán Norteamérica para dar 29 conciertos acompañados por una orquesta sinfónica local de cada ciudad.

Roger Daltrey y Pete Townshead, en una entrevista concedida a The Rolling Stone, han dejado caer estas novedades de un posible nuevo disco con su correspondiente gira. El motivo: una jugosa oferta por parte de la promotora de conciertos Live Nation.

Townshead puso sus condiciones sobre la mesa para salir de gira este mismo año: "Dije que no iba a firmar ningún contrato a menos que tengamos material nuevo. No tiene nada que ver con el hecho de que The Who necesite un nuevo álbum. Se trata de mi orgullo, mi autoestima y dignidad personal como escritor".

El (probable) nuevo álbum todavía no está terminado. Hay varios demos terminados por Townshead, y faltan varias voces que grabar con Daltrey.