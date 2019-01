Timbiriches se despiden unidos

Fue en junio de 2017 que Sasha, Benny, Erick, Alix y Diego anunciaban su gira para celebrar 35 años de Timbiriche y ayer, luego de dos años de llevar su gira Juntos por distintos escenarios, dieron las gracias en conferencia de prensa y hablaro sobre cómo es que se retiran nuevamente de los escenarios.

“Este festejo de 35 años nos deja muy satisfechos, muy enteros, llenos de experiencias maravillosas, de risas, de alegrías y nos deja más juntos que cuando empezamos. Así que queremos agradecer a Juntos esta gira, por el cariño recibido”, dijo Sasha.

Diego expresó que luego de las últimas presentaciones, en Guadalajara, Puebla, Monterrey, Yucatán y en la Ciudad de México, los próximos 16 y 17 de febrero, cada uno retomará sus proyectos.

Alix comentó que escribe un libro en el cual reúne entrevistas y testimonios de sus compañeros, así como de personas que han estado a su lado, pero que esperará a que sea el momento indicado para que vea la luz.

“Con todo esto de la tendencia decidimos esperar el momento oportuno para hacer ya sea una bioserie, una película, incluso el libro. Todo lo que he escrito y he recopilado tanto de material gráfico como de entrevistas, no nada más a ellos sino a muchas de las personas que nos han acompañado desde que el grupo se formó, están ahí”.

La conferencia sirvió también para indagar sobre los problemas que Mariana y Benny atravesaron recientemente con sus respectivas parejas.

Benny contestó:

“Estoy casado con la vida, con el amor, fortalecido y es importante decir que han sido momentos de mucha reflexión para todos. Hay muchas cosas de las que ustedes se han enterado y que nos han ayudado a sanar, incluso cuando señalan las cosas que tal vez no son positivas”.

Mariana agradeció el apoyo que sus compañeros le brindaron en este momento de su separación.

“Cuando decidí hacer (la conferencia) a la que convoqué, por supuesto se los comuniqué a ellos, y todos estuvieron de acuerdo, lo hice por respeto precisamente a que hoy nos íbamos a reunir y que de ese tema no se iba a volver a hablar; me siento muy satisfecha de poder decir las cosas como son, de frente, y a mis hermanos les agradezco permitir que se diera esa conferencia antes de estar aquí porque es un tema diferente a lo que estamos hablando hoy”.

Luego de escucharlos hablar, Sasha añadió: “Nos sentimos afortunadísimos de aprender de ustedes y de ver su forma de encarar la vida”.

Sobre una posible participación de Thalía o Paulina Rubio, la cantante señaló que es una opción que hasta la fecha consideran.

“Constantemente abrimos esa puerta y al mismo tiempo, entendemos que sus carreras no se los permitan... Ojalá que nos den la sorpresa en estos conciertos que quedan”.