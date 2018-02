Timothée Chalamet El torbellino que arrasa en Hollywood

A sus 22 años Timothée Chalamet se ha convertido en un joven promesa para el cine independiente y hollywoodense. Hace apenas un año era un rostro desconocido y él podía ver en público su última cinta sin que nadie lo notara, pero eso cambió con su último rodaje, “Call Me By Your Name”, donde comparte reparto con Armie Hammer.

Chalamet proviene de una familia multicultural, su padre es francés y su madre es estadounidense, creció rodeado de ambos idiomas y los conversa perfectamente. “Call Me By Your Name” es quizás la oportunidad que estaba esperando, pues esta historia de amor dirigida por Luca Guadagnino le ha valido su primera nominación a los premios de la Academia.

Con una carrera artística todavía muy joven no pierde el equilibrio y aunque ya ha trabajado con otros grandes talentos, como Christian Bale, persiste humilde y admirando a Denzel Washington. “Me queda mucho por aprender, pero da por seguro que también sé lo que se siente siendo el último de la lista”, confesó en entrevista con El País.

Es adicto a su trabajo y goza de muy poco tiempo libre. Tiene temor de que ese guion que está estudiando sea el último, pero ha demostrado que difícilmente será así. Probablemente por eso mismo no se abre mucho al amor. El año pasado vivió un efímero romance con Lourdes León, la hija de Madonna. “De verdad que me gustaría decir que he vivido un amor tan intenso como el de la película, pero no sería verdad”, reveló en una entrevista.

Ha sabido fiarse de su buena intuición. En 2017 también trabajó con otro proyecto nominado a la estatuilla de la academia, “Lady Bird”, a manos de la directora Greta Gerwig y donde protagoniza escenas con Saoirse Ronan.

Estar frente a las cámaras no le ha nublado su visión a la realidad y es por esa razón que todo su salario ganado en “A Rainy Day in New York” –metraje de Woody Allen– lo donará a tres asociaciones de asistencia a víctimas de acoso sexual (Time is Up, el Centro LGTB de Nueva York y RAINN –Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto). “No quiero beneficiarme de mi trabajo en la película y lo donaré”, dijo.

Películas nominadas

Anteriormente Timothée Chalamet fue nominado como mejor actor en los Globos de Oro. Dos de los proyectos en los que participa también aspiran a la estatuilla dorada. “Call Me By Your Name” y “Lady Bird” son de las favoritas. La primera aborda una historia de amor universal y la segunda apunta una trama familiar desde la comedia y el drama.

Ficha

Nombre:

Timothée Hal Chalamet

Nacimiento:

27 de diciembre de 1995, Nueva York, EUA

Profesión:

Actor de cine, teatro y rapero

Trayectoria:

“Homeland” (2011), “Hostiles”, “Lady Bird” y “Call Me By Your Name (2017)”