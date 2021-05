Timothée Chalamet protagonizará la nueva película de Willy Wonka

Timothée Chamalet dará vida a Willy Wonka en el musical que prepara Warner Bros, la película estará centrada en los primeros años de vida del famoso personaje. El estudio confirmó que el actor, de 25 años, protagonizará este proyecto que narrará la vida de Wonka antes de abrir la famosa fábrica de chocolate.

En esta precuela el joven actor tendrá que bailar y cantar varios números musicales, originales, ya que la cinta viene pensada también como un musical. Todavía no se han revelado demasiados detalles sobre la producción, pero por primera vez Charlie Bucket (el niño del boleto dorado) no aparecerá en la trama.

Esta es la tercera vez que Warner Bros produce la historia de Wonka, las versiones anteriores son adaptaciones de la novela clásica de Dahl, "Charlie y la fábrica de chocolate". La primera cinta estrenó en 1971 y fue protagonizada por Gene Wilder y la segunda versión estrenó en 2005 y fue protagonizada por Johnny Depp.

Chalamet obtuvo su nominación al Óscar en 2017, en la categoría de Mejor actor por “Call Me By Your Name”, con apenas 21 años, ese papel lo consolidó como una joven promesa del cine, desde entonces ha protagonizado otros grandes proyectos de Hollywood como “Little Women” y “The King”.

Este año Chalamet regresa a la gran pantalla protagonizando la cinta de ciencia ficción “Dune”, un proyecto ambicioso de Warner, el elenco lo integran además Zendaya, Rebecca Ferguson y Jason Momoa.