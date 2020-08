Tini Stoessel: el nuevo rostro del pop urbano

Tini parece haber llegado en el momento justo en el que la industria musical de América Latina, y particularmente de Argentina, estaban más listas para recibirla.

Ya se ha hablado bastante de este nuevo movimiento de las mujeres en el reguetón en un momento en el que parecía estar dominado completamente por los hombres. Esta labor de abrirse un camino la venían adelantando, sobre todo, desde el norte del continente. Pero, el punto de giro en el que la argentina Martina Stoessel (Buenos Aires, 1997) comenzó a virar su propuesta musical hacia los sonidos urbanos coincidió justamente con el surgimiento de varias mujeres argentinas que estaban en el proceso de hacerse un lugar en ese mundo musical.

Aparte de Tini, nombres como Cazzu, Nicki Nicole o Ángela Torres se consagran cada vez con más fuerza en la escena del trap argentino. Y, afuera del país gaucho, otras mujeres como Karol G, Anitta o Greeicy aparecen cada vez más en los rankings, las portadas, las premiaciones y los medios de comunicación. Estas últimas artistas tienen en común varias cosas, pero una de ellas es que las tres han colaborado con Tini. Algo tiene que estar haciendo bien.

Pero, para ella, esa ola de música urbana del país gaucho no solo les pertenece a las mujeres. "Creo que la industria de este tipo de música en la Argentina viene con potencia. Desde hace tiempo hay una escena fuerte en el rap, pero lo que está pasando con el trap y el reguetón es muy interesante", dice Stoessel en una entrevista que tuvo con EL TIEMPO desde su casa, en Argentina. Sentada en un sofá, descalza y con las piernas en posición de meditación, a Tini se le ve tranquila y sencilla.

"Hace años la escena latinoamericana estaba dominada por los argentinos Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati y toda la onda del rock en español", comenta la artista, y explica que, tras ese momento dorado, llegó una era en la que las radios del continente estaban casi monopolizadas por el reguetón de Puerto Rico.

Sin embargo, rápidamente —aunque no sin cierta resistencia— el Cono Sur se puso al día, entendió el juego de la música urbana y aportó sus propias fichas en el tablero.

Es el caso de Khea, el rapero rioplatense con el que Tini hizo su última canción y que en poco tiempo ha conseguido grabar con artistas de la talla de Bad Bunny o OneRepublic. El tema que hacen juntos se llama Ella dice y es un adelanto del disco que la argentina está por lanzar.

"Estoy feliz de haber compartido con Khea, un artista también argentino que le aportó mucho a la canción. Le dio un carácter más callejero —comenta Tini, y agrega—: Ella dice es uno de los temas más sensuales que he hecho, no solo por la letra de la canción y el ritmo, sino por la forma en la que actúo en el videoclip", expresó.

Es una muestra de cómo la cantante está en medio de una transición que busca cautivar a un público más adulto, aunque ella sugiere que no está apuntando a esa meta de forma intencional. "Quizás sí es más adulto, pero fue porque me nació hacerlo así, no porque sea parte de una estrategia o algo por el estilo", dice.

Y esa misma espontaneidad es la que la ha llevado a crear un lazo fuerte con el pop colombiano. Varias de sus colaboraciones exitosas las ha hecho con artistas de acá, como Lalo Ebratt, Greeicy, Cali y el Dandee, Ovy On The Drums y, por supuesto, con Sebastián Yatra, que fue su pareja hasta julio de este año.

Su cercanía con Colombia podría parecer una movida de marketing, aprovechando el buen momento por el que está pasando el reguetón en el país. Y aunque ella acepta el potencial de nuestra industria local, reflexiona, con sinceridad: "He grabado con muchos artistas colombianos, pero no es como que yo me lo haya propuesto para tener seguidores a nivel internacional, o algo así. Lo que pasa es que a mí me encanta colaborar, me encanta mezclar mi música con la de otras personas y ver que se pueden aportar entre sí. Y bueno, se fue dando de forma natural. Con Greeicy hablábamos por Instagram desde mucho antes de hacer 22, la canción que tenemos juntas, y nos caíamos súper bien. Con el resto de los artistas han pasado historias parecidas".

Esa conexión con nuestro país también pasó por las manos de los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres, la dupla responsable de éxitos del tamaño de Despacito. Sus creaciones musicales se caracterizan por mezclar con maestría los ingredientes para lograr el híbrido perfecto entre el pop y el reguetón, una tendencia cada vez más creciente en una escena dominada por esos sonidos.

Y aunque Tini se ubica justo en ese espectro, aclara que de todas formas, su música siempre tendrá ese componente melódico heredado del pop.