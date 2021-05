Tío de Romeo Santos muere de coronavirus

El coronavirus ha tocado la vida de muchos y esta vez fue bachatero Romeo Santos el que sufre por la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia.



Se trata del tío del cantante, Eduardo, quien había sido ingresado a un hospital por complicaciones en el pecho, según informó el artista.



El cantante compartió con todos sus seguidores en Instagram este doloroso momento por el que está pasando él y su familia y contó que su tío fue diagnosticado con covid-19 y que debido a complicaciones murió ayer miércoles por la noche.



“Les informo que hace dos semanas (mi) tío fue ingresado al hospital debido a una molestia en su pecho. Allí fue diagnosticado con covid y su salud fue empeorando con otras complicaciones”, escribió en una historia de Instagram que acompañó con la foto de Eduardo.



Romeo dio la noticia de la pérdida de su familiar por medio de redes sociales, asegurando que pese a que no le gusta dar malas noticias en la web y menos si se trata de algo personal.



“A mí no me gusta utilizar mis redes para dar malas noticias, y mucho menos me acostumbro a dar detalles sobre asuntos personales”, escribió en una historia de Instagram.



El artista agradeció las oraciones de todos sus seguidores y aseguró que lo ama y que lo extrañará cada día de su vida. También destacó que era un hombre creyente, por lo que se encuentra en un mejor lugar. “Hasta que nos encontremos nuevamente”, finaliza la emotiva publicación.



Captura de pantalla de la historia de Romeo.