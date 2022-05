Tito Torbellino, el cantante de narcocorridos que predijo su muerte en una canción [+VIDEO]

Tomás Tovar Rascón fue un controversial cantante de narcocorridos, conocido en el mundo del regional mexicano como Tito Torbellino y que hoy, habría cumplido 41 años de edad, pero fue asesinado cinco días después de cumplir sus 33 años de edad, en 2014.

Durante su carrera musical, que inició después de abandonar sus estudios de secundaria y tomó la decisión de componer música norteña, especializándose en los estilos de banda sinaloense, norteño y norteño-band. Tovar, a los 15 años aprendió a tocar el acordeón y así escribió sus primeras canciones, compuso algunos de los más potentes y polémicos temas dedicados a los capos del crimen organizado en México.

Los temas de Torbellino se habían posicionado de las radios del género y había hecho duetos con otros famosos como Espinoza Paz y Larry Hernández. Entre sus canciones más famosas estaban "El avión de la kush", "Te la pasas", "Barba Negra", "Caracter y Estilo", "La cita", "La payasa", "Mi clave es el 01", entre otros narcocorridos y temas del llamado movimiento alterado.

Nacido en Phoenix, Arizona, pero de padres originarios de Ciudad Obregón, Sonora, desde muy pequeño se dejó llevar por su vocación llegando a ser parte de Sony Music desde 2009. Tovar realizó canciones dedicadas a Pedro Valenzuela Meza, cabecilla de Los Ántrax; a Alfredo Beltrán Guzmán, de la dinastía de los Beltrán Leyva; a Los Canelos, quienes peleaban la plaza en Durango; a Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros destacados capos mexicanos.

Esto mismo, le consiguió enemigos y malos entendidos ya que muchos aseguraban que tenía cercanía con el narcotráfico o que era el compositor oficial de éstos. Esta situación, según sus allegados, fue lo que hizo predecir su muerte con un narcocorrido: “Al que se animó”.

En 2013 apareció en el mercado el disco de Tito Torbellino XII, titulado “No eres tú, ahora soy” yo, editado post mortem por OMG Records en 2015, un año después de su asesinato. Aunque pudiera ser un disco más, el tercer sencillo “Al que se animó” supuestamente el cantante lo escribió porque presentía su muerte.

“Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede echo pedazos, pero contestando me conformo yo. Si muriera por no ser sincero ni me entierren por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor...”, canta Tito en la canción.