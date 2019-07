Todas las películas y series de superhéroes que ya vienen | FOTOS

Con "Black Widow" (2020) el Universo Cinematográfico de Marvel dará inicio a su esperada Fase 4, ciclo de historias que tiene por lo menos un total de 10 títulos con fechas confirmadas entre películas y series. Pero no son, de lejos, las únicas producciones del género que llegarán.

Muy aparte de las anunciadas historias durante el panel de Marvel Studios en la San Diego Comic Con, Marvel Television prepara el estreno de "Agents of SHIELD" temporada 7; el final de la aclamada historia del agente Coulson (Clark Gregg) y otros héroes sin capa ni poderes.

Por el lado de las historias basadas en DC Comics tenemos "Doom Patrol" temporada 2, donde personajes que parecen sacados de una fantasía humorística (Robot Man, el Hombre Invisible, Elastigirl) hacen un equipo casi imposible.

Por el lado del cine, en 2020 se estrenará por fin "Wonder Woman 1984", donde Diana Prince (Gal Gadot) se enfrentará a Cheetah (Kristen Wiig); villana con rasgos felinos.

Conoce más historias de superhéroes para el cine y la TV que llegarán más adelante desde el 2019 hasta más adelante.

"Black Widow". Estreno: 1 de mayo del 2020.

"Eternals", 6 de noviembre del 2020.

"Falcon and the Winter Soldier", otoño del 2020. Serie para Disney+.

"Shang Chi and the Legend of the Ten Rings", 12 de febrero del 2021.

"Loki", serie para Disney+. Estreno: Primavera del 2021.

"WandaVision", serie para Disney+. Estreno: Primavera del 2021.

"Doctor Strange and the Mutiverse of Madness". Estreno: 7 de mayo del 2021.

"What if...?", serie animada para Disney+. Fecha de estreno: verano del 2021.

"Hawkeye", serie para Disney+. Estreno: Otoño del 2021.

"Thor: Love and Thunder". Estreno: 5 de noviembre del 2021.

"Blade". Protagoniza Mahershala Ali. no hay fecha de estreno.

"Titans" temporada 2 llegará en septiembre del 2019.

"Doom Patrol" temporada 2 llegará más adelante. Se presume que en 2020.

"The Boys" temporada 1 se estrena el 26 de julio por Amazon Prime Video.

"The Flash" temporada 6 llega en octubre a Estados Unidos.

"Batwoman" llega en octubre al canal The CW.

"Pennyworth", precuela de Batman, temporada 1 se estrena el 28 de julio en el canal estadounidense Epix.

"Supergirl" temporada 5 se estrena en octubre por el canal The CW.

"Black Lightning" temporada 3 llega en octubre del 2019. Fotos: Difusión.

"Legends of Tomorrow" temporada 5 se estrena más adelante este 2019.

"Arrow" season 8 llega más adelante este 2019.

"The Umbrella Academy" season 2 está confirmada. El estreno sería en 2020.

"Agents of SHIELD" temporada 7, el final de la serie, llega en 2020.

La secuela de "Venom" de Sony Pictures llega en 2020.

La secuela de "Suicide Squad" llega en 2021.

"Wonder Woman 1984" llega en junio del 2020.

El éxito de "Aquaman" le ha garantizado una secuela

"Green Lantern Corps" será el regreso de la franquicia tras el fracaso de la cinta del 2011 con Ryan Reynolds

"The Batman", próxima cinta en solitario del héroe, ya no contará con Ben Affleck; quien será reemplazado por Robert Pattinson.

En octubre se estrena "Joker", dirigida por Todd Phillips.

En 2020 Harley Quinn llega con "Birds of Prey".

"Shazam 2" está planeada para estrenarse en 2021.

"Captain Marvel 2" llegará más adelante, pero aún no tiene fecha.

"The New Mutants", la última película de "X-Men" desarrollada por Fox, se estrena en 2020.

