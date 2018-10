"Todos nosotros estamos un poco dañados"

Inspirada por una historia real, "Mi cena con Hervé" explora la amistad poco probable entre el periodista Danny Tate y Hervé Villechaize, el famoso actor enano francés, la cual empieza con una solicitud de entrevista y se desarrolla en una noche salvaje en Los Ángeles. El encuentro tendrá consecuencias que cambiarán la vida de ambos. Jamie Dornan se encarga de dar vida a Tete, mientras que Peter Dinklage a Hervé. La película, del guionista y director Sacha Gervasi, se estrenará el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche por HBO. Dorman (JD) y Dinklage (PD) hablaron del proyecto en esta entrevista.

Peter, ¿entiendo que estuvieron trabajando en esto con Sacha Gervasi durante años?

PD: Años. Todas mis escenas llevaron años. Filmamos las de Jamie en cerca de 5 minutos. Las mías llevaron 14 años.

JD: ¿De verdad fueron 14 años en los que estuviste trabajando en eso?

PD: Sí, desde que vi a Sacha por primera vez. Él vino a ver una obra que estaba haciendo, "Ricardo III". Salimos a cenar, la primera de cientos de cenas juntos. Me dio el breve guion que había escrito, "Mi cena con Hervé", que era su título también. Tenía cerca de 30 páginas y la mayor parte se centraba en la entrevista en sí con algunos "flashbacks".

Y pensé que era una gran idea. Yo no sabía mucho sobre Hervé. Sabía quién era, como todo el mundo: Tattoo, "el avión, el avión". Y pensé que él era realmente fascinante, obvio, por mi tamaño. Sentía también curiosidad por ese otro tipo, y por la vida que llevaba, que se revelaba en las charlas con Sacha, y en su breve guion. Qué interesante era este tipo.

¿Entonces te subiste al proyecto desde ese momento?

PD: Sí, bastante.

JD: ¿Pero se hizo en algún punto entre los 14 años y ahora?

PD: Digamos que sí. Como con todo, es difícil conseguir financiamiento. Sacha se vio enfrentado a la misma pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué este tipo? No es Winston Churchill, es muy específico... Y por lo general ahora los documentales descubren y describen a estas personas menos conocidas. Y muy a menudo yo prefiero ver un documental.

¿Cuáles son los aspectos de él que tuviste que estudiar con más detenimiento para que te saliera bien?

PD: Tal vez su voz sea más conocida que él en sí. Por lo tanto antes de hacer cualquier cosa tuve que lograr eso: para mí, no para otros. Y si no podía hacer eso, no creo que hubiese aceptado el papel. Eso era muy específico.

Y también cómo se veía. Tuvimos muchas iteraciones sobre ese aspecto y luego decidimos que menos es más.

Jamie utilizó muchas prótesis para personificar a Sacha. Muchas prótesis.

Existen tantos metaelementos en esta película, ¿pero caracterizar a la persona que la escribió y que la dirigió debe haber resultado un poco extraño a veces?

JD: Sí, y eso es lo raro. Pienso que éramos bastante conscientes de no dejar que eso se convirtiese en una carga. Por supuesto, interpreto a una versión de Sacha, pero nunca vi el guion en el cual se lo llamase Sacha Gervasi. Siempre fue su propio asunto.

Y la idea en su totalidad es que uno está habitando un personaje. Uno no está disfrazado para Halloween.

JD: Esperemos que la audiencia sea lo suficientemente inteligente para ver ese aspecto también.

Danny es muy interesante en cuanto a que en ningún momento tiene compasión por Hervé...

PD: Pero me gustó que Danny no lo trata con condescendencia por hacer eso. Él tiene una actitud desafiante y lo trata de igual a igual.

JD: A veces lo trata con condescendencia.

Creo que a él le falta la compasión hacia el problema de Hervé con la bebida y con las mujeres.

PD: Sin embargo, se ven como iguales, y eso me gusta. Él lo somete a retos, de buena manera, para que trate de sacar lo mejor de sí. Pero creo que Hervé monta un show.

Jamie, ¿te sientes atraído hacia estos personajes dañados?

Por lo general son los personajes más interesantes, ¿no? Y creo que todos nosotros estamos un poco dañados.