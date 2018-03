Tokio Hotel sacará su quinto álbum, “Dream Machine”, en marzo

Lee también

El grupo alemán de electropop indie Tokio Hotel saca a la venta el próximo 3 marzo su nuevo trabajo, "Dream Machine", su quinto álbum, que viene precedido por el lanzamiento del single "What if", anunció la discográfica Sony Music."Dream Machine" es una vuelta a los "viejos tiempos. Para nosotros era importante que reflejara lo que sentimos, que fuera verdadero y honesto con lo que somos", indica en el comunicado el guitarra y compositor del grupo, Tom Kaulitz, gemelo del vocalista, Bill.El primer tema que se conoce del disco, "What if", es su homenaje "a las oportunidades y posibilidades perdidas", explica en la nota Kaulitz, que precisa que la canción surgió tras una fiesta donde conoció a alguien de quien se enamoró "al instante".Tokio Hotel lleva más de diez años de carrera, posee más de 110 premios nacionales e internacionales, ha vendido más de siete millones de álbumes y ha sido Disco de Platino en 68 países.La gira "Dream Machine World Tour", que comenzará el 12 de marzo en Londres, pasará por Alemania, Holanda, Francia, Suiza, Italia, República Checa, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Polonia y Rusia, donde finalizará el 29 de abril con un concierto en Krasnodar.