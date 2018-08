Tom Cruise: la escalofriante historia de la novia que tuvo en la Cienciología

El documental "Going Clear: Scientology & the Prison of Belief", estrenado en 2015 pero que ahora se puede ver en Netflix, revela los maltratos y abusos que sufrieron varios integrantes del culto, entre ellas, la novia del actor Tom Cruise, Nazanin Boniadi.

Según se cuenta en el filme dirigido por Alex Gibney, Tom Cruise ingresó a la Cienciología a inicios de los años noventa, cuando el actor conoció a David Miscavige -actual presidente de la iglesia- durante la filmación de "Días de Trueno". De inmediato se hicieron inseparables, y él lo invitó a participar en el culto, que ya tenía a John Travolta entre sus filas.

Durante la grabación de la película, Cruise se enamoró de su coprotagonista Nicole Kidman, algo que era una amenaza para Miscavige, ya que la actriz es hija de un importante psicólogo australiano, enemigo de la Cienciología.

De hecho, según relatan varios ex miembros de la iglesia, Kidman apartó a Cruise de la organización espiritual por mucho tiempo (entre 1992 y 2001), algo que Miscavige no podía seguir permitiendo. Así que el líder de la Cienciología atrajo a Cruise al culto nuevamente gracias a las auditorias: procesos en el cuál el actor contaba sus secretos bajo el monitoreo permanente de una especie de polígrafo.

Nicole Kidman fue investigada por detectives privados enviados por la iglesia, y la puso en contra de sus hijos adoptivos. La poca confianza entre la pareja resquebrajó la relación, y Cruise volvió a ser un activo promotor de la Cienciología.

EL CASO DE NAZANIN BONIADI

Tras la separación con Kidman, Cruise quería rehacer su vida amorosa, así que la Cienciología se encargó de buscarle una pareja, según relata el polémico documental.

La elegida fue Nazanin Boniadi, una joven estudiante de Medicina con aspiraciones de convertirse en actriz. La mujer de origen iraní era una activa integrante de la Cienciología, e incluso había recibido reconocimientos por vender libros de la iglesia.

Nazanin nunca habló de su experiencia en la Cienciología, pero los productores del documental pudieron acceder a información del FBI que informa que la ahora actriz fue maltratada durante su romance con Tom Cruise por otros miembros de la iglesia.

El director Alex Gibney cuenta que fue engañada para que terminara con su novio de aquel entonces, y fue "transformada" estéticamente para el gusto de Cruise. Al inicio se le dijo que su cambio de imagen sería para promover una campaña de ayuda humanitaria, pero luego ella supo la verdad.

La enviaron a Nueva York para que viva con el actor, y un mes después, en la casa de Miscavige en Telluride, Colorado, Boniadi tuvo una discusión con el líder de la secta. Tom Cruise, al día siguiente, le increpó a la joven el haber ofendido a David Miscavige. Dos semanas después, un miembro de la iglesia le comunicó a la actriz que su relación con Cruise había acabado.

Pero eso no fue todo. Debido a su "falta", fue castigada limpiando los baños del local de la iglesia, de rodillas y con un cepillo de dientes. Los representantes de la Cienciología niegan haber hecho una búsqueda de novia para Tom Cruise, aunque varios ex miembros hoy relatan los abusos que Nazanin sufrió.

En 2005, el actor anunció su compromiso con la actriz Katie Holmes, con quien tuvo una hija y posteriormente se casó. El matrimonio se acabó en 2012 en medio de rumores ligados a la obsesión del actor con la Cienciología.