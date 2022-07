Tom Hanks sorprendió al revelar sus infidelidades 

Tom Hanks y Rita Wilson conforman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Ambos se conocieron en 1981 en el rodaje de la comedia Bosom Buddies y se reencontraron cuatro años más tarde en el rodaje del film Volunteers. En ese momento, Hanks estaba casado con la fallecida actriz Samantha Lewes, con quien tuvo dos hijos, Colin y Elizabeth, y de quien se dirvorció un año antes de casarse con Wilson, en 1988, con quien fue padre de Chet y Truman.

En declaraciones a In Depth with Graham Bensinger que cobraron relevancia en los últimos días, el actor sorprendió al hablar de su vínculo con Wilson y de cómo le fue infiel a su primera esposa. “Estaba triste, confundido... Supongo que la casa de naipes empezó a desmoronarse antes de que yo fuera consciente de lo que estaba pasando. Me sentí un absoluto y abnegado fracaso, y que todo lo que pensaba que estaba funcionando no lo estaba haciendo realmente”, manifestó, en relación a cómo su primer matrimonio no se desarrolló cómo creía y la culpa que sentía: “Yo buscaba para mis hijos lo que yo no tuve de niño, y un matrimonio roto era justo lo que yo tuve que sentir a su edad”.

El actor se ha referido en otra ocasión a cómo su inmediata conexión con Wilson lo llevó a superponer ambas relaciones, algo de lo que no se siente particularmente orgulloso. “Lo que pasaba era que yo estaba casado cuando esto sucedió. Y no hay nada para festejar sobre eso”, le contó a revista Esquire, y añadió: “Rita y yo nos mirábamos el uno al otro, y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real, y no pudo negarlo”.

Hanks, a quien actualmente podemos ver en salas interpretado al Coronel Tom Parker en la biopic Elvis, remarcó lo “joven e inseguro” que era en esa etapa de su vida, y cómo le costó perdonarse a sí mismo. “Tenía 23 años y mi hijo Colin ya tenía 2 años cuando me casé”, amplió el dos veces ganador del Oscar.

El hijo de Tom Hanks y las críticas a sus padres

Semanas atrás, Chet Hanks fue noticia por hablar de su familia y contar que fue perjudicado por una decisión de sus famosos padres. Lo hizo a través de su canal de YouTube, Chet Hanx. Según las palabras de Chester, cuando tenía 17 años su padre lo mandó a un centro terapéutico para cumplir con un programa de desintoxicación en una reserva natural. El joven recordó que era un lugar bastante duro.

“Estaba en el punto más bajo de mi vida. Completamente perdido, hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente”, disparó sobre aquella decisión de Tom y Rita, para luego aclarar: “Yo estaba totalmente fuera de control (...) No cambiaría mi situación por nada, amo a mis padres”.

Asimismo, Chet, rapero y actor, abrió su corazón acerca de cómo fue crecer con padres famosos. “Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño”, expresó. “Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación”, agregó.

De todos modos, destacó que la fama es “una espada de doble filo” y que, por eso, él vivió muchas situaciones marcadas por los celos y la envidia. “Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio”. Ese malestar lo indujo a presentar actitudes autodestructivas signadas por la ira y los excesos. De todas maneras, Chet contó que logró realizar un cambio de mentalidad cuando advirtió que “la percepción que la gente” tiene de él es solo “un reflejo de ellos mismos”.