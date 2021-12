Tom Holland, de sobreviviente a superhéroe

Nadie, quien haya visto "Lo Imposible" (The Impossible, 2012), puede olvidar a Lucas, un niño delgado y valiente, sobreviviente del nefasto tsunami que azotó Tailandia en 2004, país donde su familia había ido a pasar las vacaciones de fin de año.

Tom Holland, quien dio vida al mayor de los dos hijos de María (Naomi Watts) y Henry (Ewan McGregor) destaca en su papel, pues cuida de su madre y de su hermano menor, Thomas (Samuel Joslin), mientras su padre trata de reunir a la familia. Desde entonces, Holland se quedó en la memoria de muchos y en el ojo de directores y productores de Hollywood hasta ser elegido como uno de los superhéroes más queridos y famosos de Marvel: Spider-Man.

Pero antes de alcanzar la fama, en su niñez, Holland fue víctima de bullying en su escuela. El motivo: ser bailarín de ballet. "Como hacía ballet la gente creía que era gay. ¿Y qué si lo soy? No soy gay, pero qué importa. Para mí, hacer ballet era una oportunidad de pasar dos horas al día en un estudio con 30 chicas en mallas", le dijo a El País en 2019, durante la promoción de la película "Spider-Man: lejos de casa", la séptima película de la saga y la segunda -hasta ese entonces- con su nombre en el cartel.

Durante la mitad de su vida este prometedor actor no ha sido un "chico normal". Seguramente, ya es tarde, pues con 25 años cumplidos el 1 de julio nunca vuelva a serlo y es que desde hace cinco años, Tom es el último Spider-Man, una franquicia que ha recaudado más de 4.800 millones de dólares en todo el mundo y que con ésta "Spider-Man: No Way Home" sumará más millones pues el estreno ha causado tanto revuelo entre los fans del superhéroe, porque muchos esperan ver un "Spider-Verce" con Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Así que habrá que esperar hasta este miércoles 15, cuando se estrene en nuestro país y mundialmente el viernes 17, esta película que, probablemente, no será la última que personifique este actor nacido en Londres y que dará continuación a "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Spider-Man: Far from Home" (2019), ya que según la productora ejecutiva de Sony, Amy Pascal, dejó claro que habrá mucho más sobre Peter Parker, específicamente tres filmes que se lanzarán en los próximo años.

Colgará el traje?

Holland ya había declarado que su intención no era mantenerse en ese papel hasta los 30 años, pero ahora tendrá que pensarlo muy bien. Aunque Pascal afirmó con certeza la permanencia de la estrella, más tarde aclaró que no hay ningún contrato firmado para el futuro personaje como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), de hecho, este anuncio tomó por sorpresa al mismo Hollland, quien se encontraba de gira promocional con Zendaya, actriz que da vida a MJ y con quien estaría involucrado románticamente desde este año.

"Amo a este personaje más que a nada. Este personaje ha cambiado mi vida. Tengo una relación con mis fans que es maravillosa. No podría pedir que fuera mejor. Pero quiero hacer lo mejor para el personaje", expresó antes de asegurar que: "Si es el momento de que me retire y la próxima persona lo haga, lo haré con orgullo. Sabes, me encantaría ver un universo de Spider-Man más diverso, sería realmente emocionante", agregó. "Si pudiera ser parte de eso, si pudiera ser el Iron Man del próximo joven Spider-Man o Spider-Woman (Mujer Araña), sería genial. Pero por el momento, todo lo que tengo que pensar es en el personaje y en lo que es mejor para Peter Parker".

Sin dar paso en falso

Tom Holland parece a estar empecinado en evitar que el mundo lo encasille en el traje ajustado de Spider-Man ya que muy pronto lo cambiará por un par de zapatos de claqué, cuando interprete a Fred Astaire en una próxima película biográfica.

Fue la propia productora Amy Pascal quien dijo recientemente que quería que Holland interpretara al fallecido bailarín y actor, pero hasta ahora Holland no había hecho declaraciones al respecto.

Es conocido que Holland no ha hecho mayor énfasis en su faceta de danza en la gran pantalla, pero no en vano interpretó el papel principal del joven bailarín en "Billy Elliott: The Musical" de 2008 a 2010.

Aunque Holland aseguró no haber leído aún el guion, sí se mostró entusiasmado de este giro que nuevamente le dará a su carrera. "Amy Pascal tiene el guion. Ella me habló por FaceTime más temprano. Yo estaba en el baño y tuvimos un FaceTime encantador".

Ya antes, ha sumado a su carrera papeles con bastante personalidad que dan muestra de talento actoral en películas como "How I Live Now ", "Locke", "In the Heart of the Sea", y ha prestado su voz en personajes como "Secret World of Arrietty".

Otros papeles Aunque Spider-Man es el personaje más importante de su trayectoria con “No Way Home”, Holland suma cinco ocasiones en las que se ha puesto el traje de superhéroe de Marvel, sin embargo, en los últimos años ha alternado su carrera con otros proyectos como “Chaos Walking”, una película de acción y “Cherry” una cinta de drama y crimen que protagonizó este 2021.

Su incursión en el streaming

En 2020, Netflix incluyó en su catálogo su película original "El diablo a todas horas" (The Devil All the Time) que rápidamente alcanzó el primer lugar de lo más visto, debido al interés generado antes de su estreno por la participación de un gran elenco (Chris Evans, Robert Pattinson) protagonizando la historia adaptada del libro de Donald Ray Pollock y que significó el mayor reto actoral de Holland porque su papel de Arvin Russell, marcaba su madurez actoral del artista (reconocido por personajes alejados de la violencia) "Lo que me atrajo a este papel fue que podría exigirme a mí mismo como nunca lo había hecho", compartió Holland para Netflix.

Ya para este 2021 Holland y Apple TV+, que colaboraron en la película "Cherry" (2021), volvieron a unir sus caminos al convertirse en el protagonista de "The Crowded Room", una nueva serie antológica, un término que en la industria televisiva se emplea para las producciones de la pequeña pantalla en las que cada temporada presenta una trama y unos personajes diferentes.

Holland dará vida a Billy Milligan, un criminal que padecía trastorno de identidad disociativo y que logró ser la primera persona en Estados Unidos en ser declarado inocente de un delito por sufrir esa enfermedad.

Con diez episodios en total, la primera temporada de "The Crowded Room" se basará en la biografía "The Minds of Billy Milligan" (1981) que escribió Daniel Keyes.

Este será el segundo trabajo conjunto de Holland y Apple TV+ tras "Cherry", película que se lanzó en marzo y en la que el joven actor daba forma a un drama sobre el trastorno postraumático y la adicción a las drogas. "Fue sin duda el papel más difícil que he interpretado", admitió Holland en una nota de EFE.

Holland también presentó en marzo "Chaos Walking", una cinta de ciencia-ficción que coprotagonizó con Daisy Ridley, que tuvo un gran presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares y que se estrelló en los cines al lograr solo 21 millones de recaudación.