Tones and I: Del anonimato al estrellato

La cantante australiana es la sensación del momento. Tones and I es la intérprete de "Dance Monkey". Una canción que tiene un origen sin mayor planeación ya que ella solo buscaba crear algo con lo que sus amigas pudieran bailar.

Con 19 años de edad, cuenta con una preparación hecha en la escuela de la calle. Ella comenzó a hacerse popular tras hacer actuaciones callejeras con ritmos urbanos.

Su nombre real es Toni Watson y con "Dance Monkey" ha conseguido pulverizar récords pues alcanzó el número uno en Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido.

"‘Dance Monkey’ es una canción especial para mí y mis amigos, ya que la escribí pensando en ellos. Son frases con las que cualquiera puede identificarse, pero también son muy personales. Es una canción que me recuerda a cómo empezó todo, tocando en las calles, haciendo espectáculos callejeros, haciendo feliz a la gente. Se trata de que todos tengamos diversión, que no estemos tristes, me trae a la memoria esos días que quizás sean los mejores de mi vida", expresó la joven en una entrevista con el New York Times.

Los géneros por los que finalmente se inclinó son el indie pop, el dance y la música electrónica. En los Premios de la Asociación Australiana de la Industria de la Grabación de 2019 (ARIA Music Awards, por sus siglas en Inglés), el sencillo fue nominado para siete premios.

Motivada por todos estos logros en julio de ese mismo año Tones and I lanzó el tema "Never Seen the Rain", siendo este su tercer sencillo oficial y donde demuestra su calidad vocal. La cantante explicó que el tema trata acerca de las personas que viven la misma vida repetitiva por miedo a intentar cosas nuevas y que terminan siendo un fracaso por lo que, a su manera, da a sus seguidores un mensaje de aliento a hacer lo que realmente los hace felices.

La poderosa chica del barrio

En España, Tones and I se ha convertido en toda una sensación junto a la ganadora del Grammy Billie Eilish. Ahora es nombrada con los grandes. Tones viajó en su furgoneta a principios de 2018, desde la Península de Mornington hasta Byron Bay (Nueva Gales del Sur) para hacer lo que más le gustaba: cantar.

Una vez entró en confianza, recibió invitaciones para ser una de las artistas principales de importantes festivales como el de "Big Pinapple Music" y más de 698,000 reproducciones suma "Dance Monkey" en YouTube. Con la acogida del público la rubia anunció que iba a lanzar su disco "The Kids Are Coming" donde agrega un tema del mismo nombre,"Colourblind" y "Jimmy".

La letra de sus creaciones va más allá de ritmos bailables, hacen una crítica social. Con "The Kids Are Coming" habla sobre el cambio climático y muestra una lista de personas activistas. En YouTube se describe como "una joven radiante que mira hacia adelante, por un futuro prometedor".