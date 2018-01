Toni Garrn, una modelo activista

Lee también

En 2006, cuando Antonia Garrn, de apenas 14 años, caminaba por las calles de su natal Hamburgo, captó la atención de Claudia Midolo, la dueña de Modelwerk, una agencia de modelos alemanas.Haber comenzado tan joven en una industria que puede llegar a ser tan frívola como la moda no le ha quitado los pies de la tierra. Más allá de ser imagen de firmas de lujo y de haber sido novia de Leonardo DiCaprio, Toni quiere la igualdad de género, aplaude la valentía de las mujeres que se han atrevido a denunciar los casos de acoso y violación en Hollywood y, aunque a ella jamás la haya tocado nadie sin su permiso, admite que ha estado en situaciones en las que se ha sentido incómoda.Quizá su faceta preferida no tiene nada que ver con el glamour, sino con su trabajo con las niñas en Zimbabue. “Abrí mi fundación —en 2016— porque quería tener un lugar donde toda la gente que me ayudaba a recaudar dinero paras los proyectos filantrópicos estuviera centralizado, pero comencé a trabajar por las niñas del mundo desde mucho antes”, explicó.Uno de sus últimos proyectos es construir un hostal cerca de una escuela en Zimbabue donde las niñas puedan dormir entre semana. “Las niñas muchas veces tienen que caminar casi kilómetros para ir a la escuela. Entonces se nos ocurrió que lo más sostenible era construir hostales en el campus, así las niñas pueden vivir allí y no tener que caminar tanto. Caben unas 30 adolescentes”, explicó la modelo que se siente afortunada de trabajar en “la única industria en donde las mujeres ganan más que los hombres”.