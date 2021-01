Top 10 de cantantes salvadoreñas

El Salvador está lleno de mujeres talentosas que han buscado un espacio para explotar su pasión: la música. Diferentes ritmos, géneros y letras son lo que hacen únicas a cada una de estas artistas.

Estas son algunas salvadoreñas que comparten su talento en los escenarios, trazando exitosas carreras que dejan en manifiesto su compromiso por dejar en alto el país y aportar un legado a la industria musical. Algunas como solistas y otras como integrantes de reconocidas agrupaciones.



Julissa Ventura

La intérprete de música tropical inició su carrera artística como bailarina en el año 2005 en la agrupación Sonora Maya, posteriormente se aventuró como intérprete grabando el tema “La Loba”, canción que la lanzó al estrellato nacional.

Fue todo el entusiasmo y las ganas por establecer una carrera musical las que impulsaron a Julissa en el mundo del espectáculo, poco a poco fue ganando experiencia hasta convertirse en una de las cantantes de cumbia más importantes del país.

Conocida por su carrera como solista y ser la voz líder de Sonora Maya. Entre sus canciones más populares se encuentran “La Loba”, “La Caprichosa” y “La roba maridos”, todas del género cumbia. Cautiva con su talento y habilidad para el baile que incorpora en cada uno de sus temas musicales.



Gaby Tobar

Es una artista salvadoreña independiente que cuenta con 7 años de trayectoria dentro de la escena musical. Su pasión es el pop, por lo que su música está influenciada por estrellas como Christina Aguilera, Celine Dion y Amy Winehouse.

Su experiencia y talento la han conducido a ser telonera de artistas de la talla de Los Ángeles Azules, Prince Royce, Zion y Lenox, todos en Guatemala.

Su primera canción original como solista se estrenó en el año 2017, un tema vallenato pop titulado "Quédate aquí ", “el recibimiento fue increíble, aún es la canción preferida de muchos”, expresó Tobar. Mientras que su última producción, en 2020, "Girl you can", un tema que habla sobre empoderamiento femenino.

La artista aseguró que el próximo 14 de febrero lanzará un nuevo sencillo “Tiene Sentido”, la cual estará disponible en diferentes plataformas virtuales, “2021 viene cargado de mucha música y muchas sorpresas”, finalizó.

Ale Martore

La solista salvadoreña Ale Martore cuenta con 22 años sumergida en la música, tiempo en el que ha logrado ganarse el apoyo y admiración de muchos por su talento, algo que inició cuando tenía 18 años.

Según la artista “sentí que por medio de ella (la música) me descubría a mí misma y quise profundizar más y más, aprender instrumentos, solfeo, composición, actuación y ya no pude parar”, describió Martore.

Una de sus principales inspiraciones fue su maestro Joseph Karl Doetsch, quien en vida fue director de la Ópera de El Salvador y de la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

El año pasado, Martore lanzó varias canciones:“Ya no te creo” a dúo con Fernando Castillo; “Forza della Musica” junto a Alejandro Caslo; “Mi casa, Mi País”, “Cuando te vuelva a Abrazar” y “Luciernagas”, ambas con el grupo “Yelo”.

Paty Menéndez

La La artista salvadoreña Paty Menéndez cuenta con amplia trayectoria musical que la ha posicionado como un referente dentro de la industria musical. Entre su repertorio se encuentran canciones como “Lo mejor de mí”, “Discúlpame”, “Llegaste”, “El Final”, siendo éste el último tema lanzado por la cantautora, cuyo videoclip y la sesión de fotos fueron realizados en “La Dalia”, el club de billar más viejo de El Salvador.

Dentro de sus logros se encuentran haber sido representante de El Salvador en Viña del Mar 2016 y ser la ganadora del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este Uruguay, en 2014. Por otra parte, Paty Menéndez ha participado en diferentes conciertos de beneficencia y, además, en eventos sociales.

Nori Flores

Es un icono de la música salvadoreña, su inconfundible voz al frente de una de las agrupaciones más importantes y reconocidas del país a nivel local e internacional, le permiten destacar una exitosa carrera que ya suma 52 años de trayectoria.

Nori inició sus estudios musicales a la edad de nueve años, se incorporó a la orquesta familiar tocando el saxofón con apenas 13 años y en 1979 se integró a la parte vocal, grabando su primera canción “Canta a mi pueblo”.

Desde entonces ha interpretado más de 50 éxitos, entre ellos, “Mi País”, “El papaturro”, “Se te fue la mano”, “Linda muchachita”, “Arriba El Salvador”, y otros.

Su voz y talento han sido escuchados en varios países, incluyendo ciudades de Europa y Oceanía.

Kony Hernández

Desde el 2016 es la vocalista de la agrupación nacional Amaretto, una banda especializada en rock clásico de las décadas de los 70, 80 y 90, su energía sobre el escenario y su peculiar voz la han hecho destacar junto a sus compañeros.

Originaria de San Salvador, ha demostrado durante su carrera musical la versatilidad interpretando no sólo rock en inglés y español, sino bossa, pop y baladas. Además de irradiar una energía muy distintiva en cada presentación.

La trayectoria de la agrupación que integra Hernández tiene más de 20 años de fundación y es una de las más reconocidas del país, con presentaciones nacionales e internacionales.

Las interpretaciones de Kony y su gusto por el género de adulto contemporáneo permiten que el público pueda conectar con su música.

Nadia Maltez

Comenzó a cantar desde pequeña edad, se considera fanática de la troba y folclor sudamericano, durante su descubrimiento como intérprete se sintió atraída por el jazz y la bossa nova, para mejorar la calidad de sus interpretaciones aprendió el idioma portugués. También estudió canto.

Nadia es la primera cantante de jazz en el país y ha participado en varios festivales de este género compartiendo el escenario con grandes figuras.

Es amante de todos los géneros musicales y esto la ha impulsado a reinventarse e interpretar pop, rock, ska y reggae, asegura que en esta industria algo fundamental es la capacidad de ser versátil.

Aunque es graduada de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y actualmente estudia Artes Plásticas en la Universidad de El Salvador, se dedica a la música y lo disfruta con mucha pasión y entusiasmo.

Maltez participó en El Número Uno VIP, el reality show musical de Tele Corporación Salvadoreña (TCS) donde destacó gracias a su voz y sus interpretaciones.

Nadine Masri

Es solista y líder de la banda "Soulphilia", quien desde el 2019 se motivó a incursionar en la música, pues “me gustó tocar, escribir y subir material en la red social de Instagram”, expresó Masri.

Su música esta marcada por diferentes géneros musicales como el pop folk, indie pop y próximamente lanzará producciones con un ritmo pop urbano y el electro pop, lo cual deja en evidencia el ser multifacética.

Temas como “El Verbo del Sha”, que se lanzó en febrero del 2019; y “Horny”, su primer single en inglés que se estrenó en medio de la cuarentena, ha sido bien recibida por las audiencias.

Este año espera lanzar el primer sencillo junto a su banda Soulphilia, una canción titulada como “Ray Of Sunshine” del género grunge rock.

Jafet Jerez

Su interés por la música inició a los 15 años, y la gran oportunidad para su carrera vino al competir en el reality show de música de Tele Corporación Salvadoreña (TCS) El Número Uno, un programa transmitido en 2013.

En ese espacio dio a conocer su talento y se ganó el apoyo del público, aunque no fue la ganadora logró la exposición necesaria para comenzar una olida carrera en la industria musical.

Jafet se ha declarado admiradora del interprete salvadoreño Álvaro Torres, a quien dedicó su primer proyecto discográfico. Entre sus éxitos se incluyen los temas “Ahora Serás Tú”, “Te extraño”, “Por ella”. Además, ha sido la artista salvadoreña encargada de la antesala a otras grandes figuras en sus visitas al país, como Sin Bandera y José Luis Rodríguez “El Puma”.

Su voz y nivel interpretativo le han permitido destacar como baladista, pero a lo largo de su carrera también ha mostrado su versatilidad con otros géneros y ritmos.



Karina Castaneda

Con 21 años de edad no solamente se dedica a la música, sino que ha incursionado como modelo, compositora y performer. La artista aseguró que no está ligada a ningún genero musical, pues “estoy en varios proyectos y me toca cantar bastantes cosas, desde pop en general, rock, alternativo, blues, teatro musical, clásico etc.”, comentó.

Sus inicios en la música datan desde que la edad de 7 años, cuando descubrió en un show de su colegio que tenía un gran talento para destacar. Poco a poco se incorporó a coros y en 2017 llegó a la Ópera de El Salvador (OPES).

Actualmente pertenece a diferentes proyectos musicales como “Sinestesia”, “La Octava”, y próximamente lanzará su primer single como solista “Lágrimas”, canción que previamente ya había sido escuchada.