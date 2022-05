Top Gun: el gran éxito de los 80

Fue en 1986 cuando el cine exhibió una de las películas más exitosas de la historia: "Top Gun", con un guion que mezclaba la acción y el romance, protagonizada por un apuesto joven de 24 años que se consolidó como uno de los grandes intérpretes en la industria de Hollywood: Tom Cruise.

La estrella del filme con ahora 59 años regresa en la segunda parte de "Top Gun", casi cuatro décadas después la historia parece conservar el drama y la emoción, apela a la nostalgia de los 80 a través de una nueva película.

El éxito del filme es una combinación de varios factores. Por una parte entregó a un elenco nuevo, lleno de rostros atractivos e interpretaciones prometedoras que incluían a Meg Ryan, Val Kilmer, Kelly McGillis e incluso el mismo Tom Cruise, que años más tarde se volvieron estrellas de Hollywood.

Otro de los elementos que le llevó a convertirse en una película de culto fueron las escenas en el aire, los aviones de combate y los pilotos conquistando el cielo, poniendo de moda las historias sobre militares, que se hicieron muy populares en el cine, por ejemplo "La caída del Halcón Negro".

Además, es imposible no recordar la banda sonora de esta historia, compuesta por canciones de diferentes artistas y géneros, que fue todo un éxito en Estados Unidos y en diferentes países, algunos de sus sencillos se volvieron exitosos alcanzando los primeros puestos de popularidad y que continúan sonando. "Take my breath away" de la agrupación Berlin, ganó el Óscar como Mejor canción original y es una de las más sonadas de la década de los 80.

A pesar de su bajo presupuesto -$15 millones-, "Top Gun" se convirtió en la cinta más taquillera de 1986, recaudando $177 millones solo en Estados Unidos y casi $400 millones en todo el mundo.

El estreno mundial de "Top Gun: Maverick" llega esta semana luego de un retraso de casi dos años por la pandemia, aunque suena como una de las más esperadas de 2022 queda esperar a que los fans aterricen en los cines para apoyarla.