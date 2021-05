Torero expone colección de capotes

El torero francés Sebastián Castella debuta en su faceta artística al exponer por primera vez en la galería David Rosen, en Miami, una colección de capotes utilizados cuando estaba en activo y ahora pintados también por él mismo.Castella, tutelado por el artista internacional Domingo Zapata, pretende expresar sus vivencias en sus 20 años de alternativa en una obra única por original, informa la oficina de prensa en un comunicado.

"Hay capotes donde el protagonista es el toro, en algún caso con nombres de los que yo he toreado; en otros casos, la temática son las plazas donde he actuado. He intentado mezclar los elementos que me han acompañado en mi carrera y que me han inspirado.

Afronto esta nueva etapa con humildad, con máximo respeto a los artistas que llevan años pintando y con mucha ilusión", señaló.