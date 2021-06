¿Traición? "Cachan" likes de Mauricio Ochmann y su nueva novia desde su relación con Aislinn Derbez

El actor Mauricio Ochmann ya olvidó a Aislinn Derbez y hace unos días presumió a un nuevo amor.

El protagonista de "El Chema" subió un par de fotografías con la modelo, Paulina Burrola, en el mar de Los Cabos, acompañada de la frase en inglés "Where to next?".

Burrola es de Sonora, estado al que representó como Miss Sonora en 2011, y tiene 30 años, 13 años menos que Mauricio.

Ochmann anunció su separación de Aislinn Derbez a principios del 2020, aunque grabaron la primera temporada de "De viaje con los Derbez", que aparece en Amazon Prime. En la primer temporada, Aislinn y Mauricio tuvieron varios roces y aunque trataron de arreglarlo con una cita romántica en su viaje por Turquía, resultó peor.

De hecho fue en la segunda temporada cuando la hija de Eugenio Derbez explicó por qué se separaron, a poco más de un año del nacimiento de su hija Kailani. Aislinn dijo que la depresión post parto y la incompatibilidad entre ambos los llevaron a tomar caminos diferentes.

Además de Kailani, Mauricio Ochmann es padre de Lorenza.

Cuando Aislinn y Mauricio anunciaron su separación aseguraron que lo hacían en buenos términos y que seguían siendo amigos. Todavía en febrero pasado, la hija de Eugenio Derbez posteó una foto con Ochmann en el cumpleaños de su hija.

Pero tras las publicaciones de su expareja, Aislinn dejó de seguir a Paulina Burrola. Tras ello, los fans comenzaron a revisar el historial de "likes" entre los tres famosos y descubrieron que la actual novia de Mauricio Ochmann dejaba varios "me gusta" en las fotos de Aislinn con su hija y su entonces pareja.

Por su parte, el actor también le dejó un par de likes en el perfil de ella, incluso antes de separarse de Aislinn, lo que no pasó desapercibido para los fans, quienes ya hasta crearon videos de la polémica.