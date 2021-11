Tras fracaso, Gabriel Soto deja atrás su episodio musical

Muchos recordarán que Gabriel Soto intentó hacer una carrera como solista en la música, luego de que en 1997 debutó como cantante en el grupo Kairo, pero ahora no le interesa tomar un micrófono.

El actor comenzó como protagonista en el melodrama "Allá te Espero", junto a su pareja, Irina Baeva, y asegura que ya no está en sus planes la música.

"Estoy muy concentrado en la actuación, que es donde me he desarrollado y donde no he parado, entonces no he pensado en volver", explica Soto, quien también dice de paso que, aunque no baja la guardia contra la pandemia, está feliz de volver a los foros y de que tanto él como su pareja "afortunadamente nunca nos contagiamos".