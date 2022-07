Tres actrices de "Reputación dudosa" hablan en exclusiva sobre la serie

Claro video junto a Sony Pictures coproducen sus propias series originales, una de ellas es la serie "Reputación dudosa", una comedia de humor negro que relata en ocho episodios la muerte repentina e inexplicable de un empresario, así como la investigación a cargo de una de las mejores detectives de la policía, que resulta también tener una relación más allá de lo profesional con el protagonista. Este multifacético y divertido elenco muestra que todos guardamos secretos, que los mejores amigos pueden surgir en lugares inesperados y que puedes estar "durmiendo" con el enemigo.

No esperes más y entérate a través de tres actrices de esta serie, sobre la trama de "Reputación dudosa".

¿De qué trata la serie?

Marcela Guirado: Bueno, la serie trata sobre un misterio por resolver que arranca en el capítulo 1 con Luis Arturo Alcalá, interpretado por Marcos Ornellas, sufriendo un ataque al corazón. Cuando se abre la investigación sobre su muerte, se da pie a la posibilidad de que haya sido un asesinato. El público irá descubriendo que Luis Arturo Alcalá tenía múltiples relaciones con muchas mujeres, no necesariamente todas amorosas, y cómo todas al final tenían uno o varios motivos para querer matarlo. Esta serie de ocho capítulos que duran 30 minutos combina varios géneros: el humor negro, la comedia, el thriller policiaco, el suspenso. Y vamos a ver a través de estos personajes, cómo somos en la vida los seres humanos, cómo jugamos a llevar una máscara y a ser una persona en tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja, y el chiste es que ninguna de todas estas mujeres tenía idea de quién era Luis Arturo Alcalá.

¿Por qué el nombre "Reputación Dudosa"?

Luz Ramos: Pues yo creo que es un poco de lo que menciona mi compañera Marcela sobre las máscaras con que nos presentamos ante la sociedad. Yo creo que en boca de las personas tenemos la reputación que ellos nos colocan, y eso nos hace tener una reputación dudosa. Nosotros podemos tener una visión propia y tal vez la gente nos percibe de otra manera.

¿Qué trae de diferente esta serie frente a otras?

Itahisa Machado: Pues si te fijas, la temática a la que estamos acostumbradas como espectadores, últimamente, es el tema narco o si no el tema de las telenovelas es el de la muchacha de escasos recursos que se enamora del señor de dinero; en ese caso, lo que nos está ofreciendo "Reputación dudosa" es totalmente mágico y nuevo, porque nos pone como en un estado de ensoñación donde se hace un viaje en el mundo de los vivos y en el mundo de los espíritus, a mí me parece totalmente fascinante y me parece que ese es el punto original y misterioso que ofrece la serie.

¿Y quizás un giro más realista por el tema de la infidelidad que tocan y que tanto se da en nuestra sociedad?

Itahisa Machado: Sí, totalmente, el personaje protagonista es un hombre encantador, talentoso y mujeriego, hasta incluso, ya muerto sigue teniendo un éxito absoluto con la forense. Si es un arquetipo del hombre galán y pues sí, en ese sentido, es bastante realista, porque yo digo que las mujeres hemos podido toparnos, en algún momento, con uno de estos personajes masculinos. Pero también, es bastante realista en la gran diversidad de personajes femeninos, todos empoderados, que hace referencia a lo que en realidad es la vida. Están las periodistas, las productoras, están las científicas, las directoras de universidad, esa es la realidad, algo que no hemos visto en los contenidos de hace 20, 30 años que se vienen repitiendo, esa mujer sufrida, pobre, que le pasa de todo. Esta es una propuesta visual diferente.

Marcela Guirado: Sí, el tema de las mujeres peleando alrededor de un hombre y peleándose por un hombre no se ve en esta serie. En este proyecto hay algo que me encanta, y es que, las mujeres se unen para su propio beneficio, rompiendo con la narrativa que se viene contando con tantos años y, lo otro, el género que es algo que yo no he visto en series mexicanas.

¿Cuál es el papel que interpreta cada una en la serie?

Luz Ramos: Mi personaje es Laura y es una reportera, ahora empresaria, gracias a la mancuerna que tiene con Luis Arturo. Trabajo con él, ¡y buenoooo…! somos socios y algo más, que lo vas a ver en la serie, y pues es una mujer que representa la frivolidad, la ambición, la avaricia, la inteligencia, la sensualidad, una mujer bastante racional, que no se rige por sus sentimientos, y pues a la par de mis compañeras, voy a tratar de culpar a alguien más por la muerte de Luis Arturo, antes que ruede mi cabeza.

Itahisa Machado: Mi personaje es Selva. Selva es la jefa del departamento de investigaciones de la farmacéutica López Alcalá, de la que es dueño nuestro personaje protagonista, ellos se dedican a la producción y venta de fármacos, y mi personaje es sobre quien crea estos fármacos y la relación con Luis Arturo, que a diferencia de las otras mujeres, Selva no tiene intereses románticos en los hombres, en ese caso, mi relación es más bien instrumental y de beneficio. Él pone la parte física, que es el laboratorio, y ella pone toda su inteligencia y su parte creativa, entonces hacen un "match" perfecto para contar la historia.

Marcela Guirado: Mi personaje es Julia Acevedo y empieza con la investigación del caso para dar con quién es el autor intelectual de este crimen.

¿Qué fue lo que más les llamó la atención de participar en los castings para la grabación de esta serie?

Marcela: Para mí fue muy llamativa la forma en la que está contada esta historia. Coincido con (la actriz) Verónica Langer, que mencionaba en otras entrevistas, que ella no entendía cómo se iba hacer para unir todas las historias, cuando la estaba leyendo, no entendía cómo era posible contar algo así. La neta eso me pareció una apuesta muy original. Me llamó mucho la atención trabajar con Álvaro Curiel, nuestro director, tenía muchas ganas de trabajar con él, el elenco por supuesto, y volver a trabajar con Claro Video que ya había trabajado antes. Es una familia que conozco y con la que se trabaja muy a gusto, te da mucha libertad creativa y eso siempre se agradece.

Itahisa: En mi caso, a mí me gustó mucho el tema espiritual. Me parece hermosísimo el guion en ese sentido y, por otra parte, me llamó mucho la atención pues era representar a una científica, a una mujer empoderada, inteligente y de una mente muy concreta.

Luz Ramos: A mí la verdad la historia fue lo primero que me cautivó, después y lo que me terminó de gustar muchísimo fue la personalidad de mi personaje, pues me gustó que sea bastante retador, como que tiene una personalidad oculta, que tal vez yo tengo, entonces yo dije: "me la voy a disfrutar muchísimo".

¿Cuántos actores participan?

Luz Ramos: Lo que te podemos decir es que se hay pa´ echarse un ojo los hombres y pa´echarse un ojo las mujeres, la verdad. Hay de todo (risas)… Hay chile, mole y pozole…

Marcela: Hay de todo… hay guapura al por mayor (risas).

"Reputación Dudosa" ya está disponible en El Salvador, México y los otros 14 países donde Claro video tiene presencia. Se podrá disfrutar ingresando a www.clarovideo.com desde cualquier navegador web, en la app de teléfonos o tabletas Android, iOS, Huawei y Windows, Smart TVs, Apple TV, Chromecast o a través de Claro Player.