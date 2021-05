Tres mechones del pelo de Kurt Cobain, subastados por más de $14 mil

Los tres mechones de 6.35 cm del cabello de Kurt Cobain alcanzaron los $14, 145, y fueron entregados en un forro de plástico del tamaño de una tarjeta coleccionable a su comprador, quien se desconoce hasta el momento.

Según informó la casa de subastas Iconic Auctions, los mechones de la rubia cabellera del cantante de “The Man Who Sold The World”, “Come as you are” o “Smells Like Teen Spirit”, fueron parte de una jornada dedicada a objetos que pertenecieron a destacadas figuras de la música vivos y muertos.

Los preciados mechones -que son los únicos que existen en el mercado, según la casa subastadora- también incluían fotografías del momento en que su amiga, la estilista Tessa Osbourne le cortó el cabello en Birmingham, Inglaterra, cuando la banda realizaba una gira en 1989, cinco años antes de su muerte por un disparo de arma de fuego el 5 de abril de 1994.

Recientemente, el FBI desclasificó -por primera vez- el informe sobre su muerte, según detalló la revista Rolling Stone. El expediente consta de 10 páginas y en él aparecen varios elementos que instan a las autoridades a indagar más sobre el fallecimiento del músico, ya que siempre se sospechó de su muerte, pues no se descartó al 100% que se tratara de un homicidio.

Ese 5 de abril, las autoridades encontraron a Cobain en su hogar de Seattle con un disparo en la cabeza y desde entonces diversas teorías han apuntado a que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. Dentro de las diversas teorías que se manejan, una acusa a Courtney Love, su esposa, como culpable de su muerte. De hecho, incluso el padre de Love, Hank Harrison, escribió un libro en el que la acusaba de estar involucrada.