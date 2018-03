Trump arremete contra el actor Schwarzenegger

Lee también

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió ayer en sus críticas al actor Arnold Schwarzenegger, su sucesor al frente del programa “The Apprentice” (El aprendiz), de quien dijo que ha sido “despedido por sus patéticos niveles de audiencia”.“Arnold Schwarzenegger no está dejando voluntariamente ‘El aprendiz’, fue despedido por sus malos (patéticos) niveles de audiencia, no por mí. Triste final para un gran programa”, afirmó Trump desde su hiperactiva cuenta de la red social Twitter.El protagonista de “Terminator” (1984) y exgobernador de California le replicó a Trump rápidamente a través de la misma red social: “Deberías pensar en contratar a un nuevo escritor de chistes y a alguien que contrastase tus informaciones”.Schwarzenegger anunció el viernes pasado que no presentará la próxima temporada del programa televisivo, una decisión que llega después de sus mediáticas disputas con Trump, antiguo conductor del show. Trump, que encabezó el programa durante 14 temporadas, lo dejó en 2015 para centrarse en su campaña presidencial, pero se mantiene como productor ejecutivo del programa, emitido por la cadena NBC.