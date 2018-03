Trump: Error en los Oscar se debió a que se centraron en la política

El exceso de política fue la causa del histórico error en la ceremonia de los Oscar celebrada este domingo, aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump. "Pienso que se centraban tanto en la política, que al final no supieron tomar la curva. Fue un poco triste", señaló Trump el lunes al portal de ultraderecha "Breitbart News". Además, añadió que el error al anunciar el nombre del ganador en la categoría de mejor película empañó la gala.

El mandatario de Estados Unidos recordó que él asistió en el pasado a alguna de las ceremonias, pero en su opinión el show del domingo no tuvo glamour. "Faltó algo extraordinario, y acabar así fue triste".

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron un sobre equivocado y por ello, dieron como ganador inicialmente por error al musical "La La Land". Poco después se aclaró que el Oscar era para el drama "Moonlight".



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/08Gpedne1sc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A diferencia de lo que se esperaba, la gala transcurrió sin demasiadas alusiones a Trump y sus medidas. El momento probablemente más político fue la entrega de la estatuilla a la mejor película en Habla no Inglesa a "The Salesman", del iraní Asghar Farhadi, quien no había acudido a la gala en protesta por la política migratoria de Trump.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r-61yYjKHHc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Dividir el mundo en categorías como 'nosotros y nuestros enemigos' crea miedo, es deshonesto", señaló Farhadi en una declaración que leyó la primera iraní en viajar al espacio, Anousheh Ansari, que fue quien recogió el premio en su nombre.