Tus estrellas favoritas lucen sus figuras con encantadores bikinis para despedir el 2020

La actriz mexicana Salma Hayek es famosa por sus papeles en películas de Hollywood, entre las más destacadas está el film de Frida Kahlo, personaje a quien interpretó y el cual le adjudicó nominación como mejor actriz en los premios Oscar, en el año 2002.

Este martes, Hayek deleitó a sus seguidores en Instagram posando para la cámara con un bikini fucsia y un sombrero playero, junto a una hamaca y de fondo el mar.

"Últimos días de 2020. Nunca me he sentido más agradecida por tener salud y poder estar en contacto con la naturaleza", escribió y posteó estas fotografías que ya acumulan más de 908,428 Me Gusta.

También Catherine Fulop lució sus curvas en la playa para despedir este 2020.

La actriz sigue ejercitándose como de costumbre y publica cada una de sus rutinas de ejercicio en Instagram para alentar a sus seguidores a ejercitar su cuerpo, y también la mente.

Otra actriz, Elizabeth Hurley, famosa por su papel en Gossip Girl, como novia del personaje Nate Archivald, compartió una fotografía en un bikini rojo y un gorro de Santa Claus.

"Feliz Navidad", escribió en Instagram.