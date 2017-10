U2 dona parte de sus conciertos en México para refugios

U2 aprovechará los conciertos de su gira “Joshua Tree” en la Ciudad de México para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

La promotora OCESA anunció el lunes por la noche que la banda realizará una donación proveniente de sus conciertos en el Foro Sol de la capital mexicana el martes y el miércoles junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA para financiar refugios para 16.000 personas afectadas por el reciente terremoto en México.

El día del sismo, en su concierto en Phoenix, Arizona, U2 mandó un mensaje de apoyo a México, donde la banda tiene una enorme cantidad de seguidores.

“No se rindan México. ¡Viva México!”, cantó Bono, y agregó: “Nuestras oraciones están con la Ciudad de México esta noche”.

La banda irlandesa se ha presentado en la capital mexicana desde 1992, en el Palacio de los Deportes, en el Foro Sol en 1997, y en el estadio Azteca en 2006 y 2011.

U2 celebra el 30 aniversario de “Joshua Tree”, considerado uno de sus mejores álbumes, el cual dominó las listas de popularidad en 1987 con éxitos como “With or Without You” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”. En 1999 el disco fue certificado diamante por RIAA por 10 millones de copias vendidas.

La gira de U2 continuará en Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.