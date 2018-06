U2 le dedicó a Anthony Bourdain la canción que habla sobre el suicido de Michael Hutchence

El vocalista de U2, Bono, rindió homenaje al difunto Anthony Bourdain hacia el final de un concierto especial en el Teatro Apollo en Harlem al interpretar una versión de "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of" (Atorado en un momento del que no se puede salir).

Bono dijo que en los últimos años ha perdido a "mucha gente inspiradora y útil ... que renunció a su propia vida", aludiendo a los suicidios de los músicos Chris Cornell y Chester Bennington, y el de la diseñadora Kate Spade.

"Y ahora este maravilloso narrador, que estoy seguro tiene historias que no pudo contarnos. Así que para Anthony Bourdain, y sus amigos y familia, esta es una canción inspirada en una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre es Michael Hutchence", dijo Bono ayer por la noche antes de interpretar una apasionada versión de "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of".

La canción laureada con un Grammy, que trata de suicidio, fue escrita por la banda luego que Hutchence, el cantante de INXS, fue hallado ahorcado en noviembre 1997 en la habitación de un hotel en Sydney, Australia.

Aparentemente, el australiano había hablado con Bono sobre el suicidio. Según dijo Bono, a la revista Rolling Stone en el 2000, se sentía culpable, sentía ira y fastidio por no haber podido impedir la muerte de su amigo. "Nos habíamos prometido mutuamente nunca cruzar esa línea donde las cosas se tornan estúpidas", recordó.

La canción que cantó ayer, Bono, con evidente sentimiento "es una discusión. Es una pelea entre amigos. Uno como que tiene ganas de darle una cachetada en la cara a alguien, tratado de hacerle comprender una idea. En mi caso, es una divergencia que no tuve con él cuando estaba vivo", le contó a la revista.

Acá el video de la presentación en el famoso Apollo de Nueva York: